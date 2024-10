Giả danh công an, người đàn ông bán cháo lòng lừa vợ chồng "Tú Ác" chạy án

Theo báo Dân trí, sáng 10/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã di lý Hoàng Văn Thảo (52 tuổi, tạm trú tại TP.HCM) về Bình Thuận để xử lý.

Trước đó, tối 9/10, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an TP.HCM bắt khẩn cấp Hoàng Văn Thảo sau khi nhận 400 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Giám đốc công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận (vợ của Trần Văn Thuận, tức "Tú Ác") tại một quán nước trên đường Nguyễn Cư Trinh (quận 1, TP.HCM).

Hoàng Văn Thảo tại bắt giữ. Ảnh: Pháp luật TP.HCM



Thảo được xác định đã giả danh Đại tá, Cảnh sát hình sự đang công tác tại Bộ Công an, nhằm lừa đảo chạy án cho vợ chồng "Tú Ác".

...

Ngay sau khi bị bắt, lực lượng công an áp giải Hoàng Văn Thảo đến nơi tạm trú tại TP.HCM để khám xét khẩn cấp. Qua khám xét, nhà chức trách đã thu giữ một số tang vật có liên quan đến hành vi phạm tội của Thảo.

Theo điều tra ban đầu, sau khi biết "Tú Ác" bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận điều tra về tội Khai thác khoáng sản trái phép và nhiều dấu hiệu phạm tội khác, Hoàng Văn Thảo liên lạc với vợ chồng "Tú Ác" và tự xưng đang công tác tại Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, có thể can thiệp quá trình điều tra.

Thảo cam kết 2 công ty của vợ chồng "Tú Ác" chỉ bị xử lý hành chính, không bị xử lý hình sự, với điều kiện phải đưa cho Thảo nhiều tỷ đồng để lo cho Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận. Sau khi "Tú Ác" bị khởi tố, bắt tạm giam, Thảo liên lạc với bà Nga yêu cầu vào TPHCM để bàn chuyện cứu chồng và chuẩn bị trước 2 tỷ đồng.

Báo Người Lao Động thông tin, theo xác minh của Công an tỉnh Bình Thuận, Thảo từ Hà Nội vào TP HCM tạm trú, hành nghề bán cháo lòng

Trước đó, Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố vợ chồng Trần Văn Thuận về tội danh trốn thuế. Riêng Trần Văn Thuận, tức Tú "ác" đang bị tạm giam để điều tra tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn