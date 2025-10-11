Gần 100 ứng viên bị loại khỏi danh sách xét giáo sư, phó giáo sư năm 2025

Theo tin tức trên báo Dân Trí, Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa công bố danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025.

Danh sách này không bao gồm ứng viên của hai ngành Khoa học Quân sự và Khoa học An ninh.

Theo đó, danh sách này còn lại 836 ứng viên được các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành thông qua năm 2025. So với danh sách ban đầu với 933 ứng viên, có 97 người bị loại khỏi danh sách xét giáo sư, phó giáo sư năm nay.

Trong số 933 ứng viên được đề nghị xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành loại 97 người. Ảnh: Lao động

Các ngành có ứng viên không đạt nhiều nhất gồm ngành Kinh tế 17 ứng viên; các ngành Công nghệ thông tin, liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa, liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ, mỗi hội đồng có 10 ứng viên; ngành Toán học 9 ứng viên; ngành Y học 7 ứng viên…

Theo kế hoạch, từ ngày 20/10 đến 31/10, Hội đồng Giáo sư nhà nước họp để xét duyệt và công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, theo báo Vietnamnet.

Năm 2025 là năm có số lượng ứng viên được đề nghị xét công nhận giáo sư, phó giáo sư tăng vọt, khoảng 38,6% so với năm ngoái (673 ứng viên năm 2024).

