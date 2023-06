Formosa hạn chế việc nhập khẩu, thu ngân sách Hà Tĩnh giảm

Cục thuế Hà Tĩnh

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, thu nội địa của tỉnh này 5 tháng qua, đạt gần 4.000 tỷ đồng, bằng 91% cùng kỳ. Cụ thể, thu tiền đất 509 tỷ đồng, bằng 36% cùng kỳ; thu thuế phí 3.455 tỷ đồng, bằng 118% cùng kỳ.

Nguồn thu từ thuế phí tăng cao so với cùng kỳ, nhờ khoản thu thêm hơn 1.000 tỷ đồng từ thuế thu nhập doanh nghiệp sau thanh tra. Tuy nhiên, nếu loại trừ khoản thu này, số thu thuế phí những tháng đầu năm của Hà Tĩnh chỉ ước khoảng 2.357 tỷ đồng, bằng 80% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân nguồn thu từ thuế phí Hà Tĩnh đạt thấp hơn so với cùng kỳ chủ yếu do nguồn thu từ doanh nghiệp nước ngoài, thuế bảo vệ môi trường giảm do áp dụng chính sách giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường theo Nghị quyết 30 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thu tiền sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân cũng đạt thấp do sự chững lại của thị trường mua bán, chuyển nhượng bất động sản.

Đặc biệt, nguồn thu xuất nhập khẩu 5 tháng đầu năm là 3.520 tỷ đồng, bằng 74% cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân giảm so với cùng kỳ do Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa hạn chế việc nhập khẩu nguyên vật liệu đầu vào.

Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, ngành thuế Hà Tĩnh tập trung thực hiện chính sách thuế, tín dụng ưu đãi, hỗ trợ lãi suất phục hồi phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ.

Cụ thể, lũy kế đến nay, Hà Tĩnh đã giảm gần 1.350 tỷ đồng tiền thuế cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, hộ cá nhân; gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất hơn 48 tỷ đồng cho gần 350 tổ chức, cá nhân, hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho gần 55.600 lượt khách hàng với doanh số cho vay được hỗ trợ lãi suất đạt gần 2.474 tỷ đồng, giải ngân hơn 474 tỷ đồng các chương trình cho vay mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến, hỗ trợ đào tạo việc làm, nhà ở xã hội.

Trong 5 tháng đầu năm 2023, một số địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có số thu ngân sách đạt khá như: Thị xã Hồng Lĩnh 160 tỷ đồng (83%); Can Lộc 108 tỷ đồng (79%); Hương Khê: 41 tỷ đồng (58%); Thị xã Kỳ Anh 137 tỷ đồng (52%).

Tuy nhiên, nhiều địa phương hiện có tỷ lệ thu đạt dưới 50% kế hoạch năm như: Thạch Hà 149 tỷ đồng (40%); Vũ Quang 10 tỷ đồng (36%); Cẩm Xuyên 98 tỷ đồng (32%); Hương Sơn 65 tỷ đồng (31%); Kỳ Anh 46 tỷ đồng (28%); Đức Thọ 74 tỷ đồng (27%); TP Hà Tĩnh 209 tỷ đồng (26%); Lộc Hà 33 tỷ đồng (25%); Nghi Xuân 48 tỷ đồng (20%).

Năm 2022, Hà Tĩnh thu ngân sách ước đạt 16.900 tỷ đồng, đạt 103,68% dự toán, tương đương so với năm 2021. Trong đó, thu nội địa ước đạt 8.100 tỷ đồng, đạt 103,8% dự toán; thu xuất nhập khẩu ước đạt 8.800 tỷ đồng, đạt 103,5% dự toán.

Năm 2023, tỉnh Hà Tĩnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt hơn 8%; GRDP bình quân đầu người đạt 74 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 47 triệu đồng/năm; giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đạt hơn 97,5 triệu đồng/ha; tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt 45.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 2 tỷ USD; thu ngân sách trên địa bàn đạt 19.000 tỷ đồng, trong đó: thu nội địa 8.000 tỷ đồng; thu xuất nhập khẩu 11.000 tỷ đồng.

Để tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2023, mới đây Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã ban hành Chỉ thị số 04 chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách nội địa năm 2023.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao cho Cục Thuế Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan, chỉ đạo các đơn vị trong ngành tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt công tác quản lý nguồn thu, chống thất thu ngân sách, quản lý nợ thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế phát sinh và nợ đọng vào ngân sách Nhà nước, phấn đấu thu vượt dự toán được giao và tỷ lệ nợ thuế dưới 5% tổng thu ngân sách.

Cục Thuế Hà Tĩnh công khai thông tin các đơn vị, cá nhân nợ thuế, chây ì nộp thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng và áp dụng các biện pháp thu nợ có hiệu quả. Ngoài ra đơn vị này sẽ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết thu tiền sử dụng đất để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất năm 2023.

Tác giả: Nguyễn Thuấn

Nguồn tin: vneconomy.vn