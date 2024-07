Formosa Hà Tĩnh lỗ gần 1 tỷ USD và những nỗi lo của ngành thép

Sự khó khăn của doanh nghiệp FDI hàng đầu tỉnh Hà Tĩnh gây ảnh hưởng không nhỏ tới thu ngân sách của tỉnh này. Năm 2023, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 17.422 tỷ đồng, giảm 3% so với năm 2022, đạt 92% dự toán tỉnh giao. Theo lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, chỉ tiêu này không đạt dự toán chủ yếu là do Formosa giảm nhập nguyên liệu đầu vào có thuế, trong khi xuất khẩu thép được miễn thuế. Tình cảnh khó khăn hiện vẫn chưa chấm dứt khi kết thúc 6 tháng đầu năm nay, Hà Tĩnh tiếp tục báo khoản thuế thu nội địa từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài sụt giảm hơn 69% so với cùng kỳ, chủ yếu do thu thuế từ Formosa giảm. Bên cạnh đó, việc Formosa chịu tác động từ sự suy giảm sản lượng thép do yếu tố thị trường cùng sự kiện đại tu sữa chữa dây chuyền sản xuất trong tháng 4 cũng khiến chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh nửa đầu năm 2024 không đạt kỳ vọng, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm trước.