Ép chi tiền để xóa Facebook mạo danh lãnh đạo tỉnh, thành

Nguyễn Thành Trung bị khởi tố điều tra liên quan việc mạo danh Facebook lãnh đạo nhiều tỉnh, thành để cưỡng đoạt tài sản - Ảnh: Công an huyện Quỳnh Phụ

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 10-5, một lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Phụ cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thành Trung (20 tuổi, trú tại huyện Quỳnh Phụ) về tội "cưỡng đoạt tài sản" liên quan việc mạo danh Facebook lãnh đạo nhiều tỉnh, thành trong nước.

Theo lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Phụ, Đội cảnh sát hình sự Công an huyện đã bắt quả tang Trung đang thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của một bị hại với số tiền hơn 50 triệu đồng.

Khai nhận bước đầu tại cơ quan điều tra, Trung cho biết đã tìm hiểu trên mạng xã hội để lập Facebook giả mạo bằng cách đánh cắp hình ảnh, thông tin cá nhân của một số lãnh đạo tỉnh, thành trong nước, thường xuyên dùng các tài khoản Facebook này đăng tải các bài viết, video đã được cắt ghép, chỉnh sửa với nội dung xuyên tạc, tuyên truyền nói xấu Đảng, Nhà nước nhằm mục đích làm xấu hình ảnh, danh dự của người bị mạo danh.

Sau đó, Trung ra giá với bị hại nếu muốn xóa tài khoản Facebook giả mạo thì phải chuyển số tiền 200 triệu đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Phụ đã khởi tố để điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định.

Tác giả: Khánh Linh - Tiến Thắng



Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ