Em trai An Tây xin lỗi

Tối 27/11, Rufino Aybar - em trai người mẫu Andrea Aybar (An Tây) - lên tiếng sau nhiều ngày im lặng, không cập nhật trang cá nhân kể từ thời điểm chị gái bị bắt vì liên quan ma túy. Thời gian qua, Rufino cũng bị liên lụy, dính phải làn sóng công kích trên mạng xã hội.

Đăng ảnh gia đình 4 thành viên, Rufino cho biết cả nhà anh đang trải qua giai đoạn khó khăn nhưng cũng may mắn được mọi người quan tâm, động viên.

Andrea Aybar và em trai trong một show thời trang. Ảnh: Fb Rufino Tây Ba Lô.



"Tôi muốn một lần nữa thay mặt chị An gửi lời xin lỗi đến mọi người. Đây là lỗi lầm lớn, gây thất vọng cho những người đã yêu thương, ủng hộ chị An, hay gia đình tôi. Trong quá trình điều tra và trước khi có kết luận chính thức của cơ quan điều tra, tôi mong rằng mọi người có thể nhìn nhận khách quan về trách nhiệm của các cá nhân trong sự việc, hay đối với bố và tôi", anh viết.

Rufino nói anh sẽ hoạt động trở lại và cố gắng làm mọi thứ trở nên bình thường.

Trước đó, ngày 14/11, Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt giam An Tây về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Người mẫu sau đó đã xin lỗi, thừa nhận mọi sai lầm của bản thân.

Andrea Aybar sinh năm 1995, là người Tây Ban Nha. Cô sang Việt Nam sinh sống và làm việc từ bé. Trong showbiz, Andrea được biết đến với vai trò người mẫu, song không hoạt động sôi nổi. Thời gian gần đây, cô được nhớ tới nhiều hơn qua việc sáng tạo nội dung.

Em trai Andrea, Rufino, cũng là người mẫu kiêm nhà sáng tạo nội dung. Trên kênh cá nhân, anh thường xuyên chia sẻ những video tương tác hài hước với chị gái.

