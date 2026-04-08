Duy Mạnh bị mất đồng hồ hiệu trị giá hơn 1 tỷ đồng

Duy Mạnh bị mất đồng hồ hiệu được vợ tặng có giá trị hơn 1 tỷ đồng

Tối muộn ngày 7/4, trên trang cá nhân, trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã đăng tải bài viết thông báo anh bị mất chiếc đồng hồ hiệu Audemars Piguet. Đội trưởng ĐT Việt Nam cho biết, anh bị thất lạc chiếc đồng hồ khi trên đường trở về từ Hà Nam - ngay sau trận đấu gặp Malaysia.

“Vào cuối ngày 31/3 trong khi dọn đồ check out tại khách sạn Mường Thanh-Hà Nam, em có đút đồng hồ hiệu audemars piguet màu xanh vào chiếc balo để ra về.

Xuống sảnh khách sạn em có nhờ 1 người em quen biết (đi nhờ xe cùng gia đình em) đưa cả Balô và Vali ra xe 12 chỗ (xe thuê di chuyển) cất. Trong quá trình di chuyển từ Hà Nam về Hà Nội, balô được đặt dưới ghế cuối cạnh bạn, người nhà em và em ngồi ghế hàng lái và hàng ghế 2,3 của xe. Sau khi xe trả khách, cũng muộn rồi em chỉ cất balo tại nhà và sáng hôm sau 1/4 em mang balô lên đội, xếp đồ cất thì phát hiện mất đồng hồ. (toàn bộ thời gian balo đặt tại nhà có check camera thì không ai động vào).

Em đã làm việc với bạn (người đi nhờ xe với gia đình) thì bạn khẳng định: không liên quan đến việc này. Sau 1 tuần bình tĩnh suy nghĩ và đã trình báo phòng cảnh sát hình sự CA tỉnh Ninh Bình. Em xin phép đăng bài viết này với mong muốn tìm lại đồng hồ. Nếu như ai tìm thấy chiếc đồng hồ nhãn hiệu audemars piguet như hình có số Series: TH1422M màu xanh xin liên hệ với e qua sđt 0915969623 để em được tìm lại tài sản đồng hồ bị mất”, Duy Mạnh kể lại sự việc bị mất chiếc đồng hồ hiệu.

Duy Mạnh đăng bài viết tìm đồng hồ bị mất trên trang cá nhân tối muộn ngày 7/4

Đội trưởng của ĐT Việt Nam chia sẻ thêm: “Qua đây em cũng xin cảm ơn Công an tỉnh Ninh Bình, BQL khách sạn Mường Thanh đã nhiệt tình hỗ trợ em khi nhận được thông tin em bị mất. Em viết bài này chân thành mong sự giúp đỡ từ cộng đồng mạng để có thể chuộc lại đồng hồ bị mất vì đây là 1 món quà kỷ niệm rất có ý nghĩa đối với em”.

Được biết, chiếc đồng hồ audemars piguet như của Duy Mạnh có giá mua mới lên đến gần 1,5 tỷ đồng. Đặc biệt, đây là chiếc đồng kỷ niệm mà cầu thủ 30 tuổi được vợ tặng khoảng 2 năm trước. Ngay khi bài viết được đăng tải lên trang cá nhân, đông đảo NHM chia sẻ với “vận đen” của Duy Mạnh. Bạn bè, đồng nghiệp và các fan đều chúc Duy Mạnh sớm tìm lại được chiếc đồng hồ đã bị thất lạc.

Tác giả: Phương Ngọc

Nguồn tin: bongdaplus.vn