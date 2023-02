Đường ven biển 1.500 tỷ đồng chằng chịt vết nứt sau một tháng bàn giao

Nhiều điểm trên tuyến đường ven biển vừa bàn giao xuất hiện những vết nứt chằng chịt. (Ảnh: Tiến Hiệp).



Dự án nâng cấp tuyến đường Ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Đây là dự án có tổng chiều dài 62km với tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng.

Đường ven biển 1.500 tỷ đồng ở Hà Tĩnh vừa bàn giao đã hư hỏng (Video: Tiến Hiệp).

Dự án được thực hiện từ năm 2017 tới năm 2022 gồm 3 đoạn tuyến: Xuân Trường (nay thuộc Đan Trường) - Thạch Bằng dài 32,6 km, Cẩm Lĩnh – Kỳ Xuân dài 12,4 km (hoàn thành mặt đường) và đoạn Kỳ Xuân – Kỳ Ninh dài 18 km.

Trong 3 đoạn tuyến ở giai đoạn 2 thì đoạn Đan Trường – Thạch Bằng và đoạn Cẩm Lĩnh – Kỳ Xuân đã được hoàn thành từ trước năm 2021. Với đoạn Kỳ Xuân – Kỳ Ninh vừa được hoàn thành và bàn giao vào tháng 12/2022.

Nhiều điểm xuất hiện các vết rạn nứt lớn. (Ảnh: Tiến Hiệp).



Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, vận tốc tối đa 80 km/h. Đoạn từ cầu Cửa Nhượng tới Kỳ Ninh có nền đường rộng 12m nhưng bề rộng mặt đường làn xe cơ giới chỉ 7m, bề rộng làn xe thô sơ (gia cố lề) 4m và lề đường đất 1m.

Tuyến đường ven biển hoàn thành đưa vào sử dụng với mục tiêu chia sẻ lưu lượng phương tiện cho Quốc lộ 1; tạo điều kiện khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên biển và vùng ven biển, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội; tăng cường kết nối vùng kinh tế Nam Nghệ An – Bắc Hà Tĩnh, Nam Hà Tĩnh – Bắc Quảng Bình và tăng cường củng cố QP-AN, thuận lợi trong xử lý các tình huống ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu dọc ven biển từ Nghi Xuân đến thị xã Kỳ Anh.

... Những kết cấu tại vết nứt chỉ cần tác động nhẹ là bong tróc bề mặt thảm. (Ảnh: Tiến Hiệp).



Mặc dù mới bàn giao được hơn 1 tháng, tuy nhiên, nhiều người dân ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) phản ánh về việc đoạn Kỳ Xuân – Kỳ Ninh xuất hiện nhiều vết nứt lún.

“Tôi thường xuyên chở con đi học qua đây, không hiểu sao mới được bàn giao hơn 1 tháng mà đường xuống cấp như thế. Nếu lưu lượng xe qua lại nhiều với tốc độ cao, về lâu dài những vết nứt lún sẽ tạo nên ổ gà ổ voi rất nguy hiểm”, một người dân xã Kỳ Ninh (thị xã Kỳ Anh) cho hay.

Vận tốc tối đa cho phép trên tuyến đường này khá cao, việc mặt đường hư hỏng nguy cơ tai nạn đang hiện hữu. (Ảnh: Tiến Hiệp).



Từ nguồn tin phản ánh, theo ghi nhận của chúng tôi, từ Km103-105 (thuộc xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh) một số điểm xuất hiện nhiều vết rạn nứt bề mặt nhựa, không những thế, có những điểm bị lún sâu, kết cấu nhựa bị nứt gãy chực bong tróc.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, vị trí xuất hiện hiện tượng trên thuộc đoạn Kỳ Xuân – Kỳ Ninh.

Tuyến đường ven biển Hà Tĩnh có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội... (Ảnh: Tiến Hiệp).



Đây là gói thầu do liên danh Công ty Cổ phần 484 và Công ty Cổ phần tư vấn và xây Biển Đông (đều có trụ sở tại TP.Vinh, tỉnh Nghệ An) thi công với tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng, bàn giao vào tháng 12/2022.

“Chúng tôi cảm ơn nguồn tin đã phản ánh, và sẽ kiểm tra, xác định nguyên nhân và có thông tin cụ thể cung cấp cho báo chí sau”, vị cán bộ này nói.

