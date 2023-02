Đuổi chó thả rông bảo vệ con, bố bị chủ chó đấm 'nát mặt'

Tối ngày 4/2, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một con chó thả rông không rọ mõm, liên tục chạy đến gần, khiến bé trai hoảng sợ.

Lúc này, người đàn ông đi cùng bé trai đã đi đến dùng chân xua đuổi chó, ngay lập tức bị người mặc áo đỏ tiến lại hành hung dã man ngay tại sảnh chung cư.

Qua xác minh, sự việc xảy ra vào tối ngày 2/2 vừa qua, tại chung cư Q7 Riverside, đường Đào Trí, phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM. Người đàn ông bị đánh trong clip bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Cư dân ở TP.HCM bị chủ chó thả rông đánh nhập viện

Liên quan tới vụ việc, trong tối ngày 4/2, Zing đưa tin, Công an phường Phú Thuận đang phối hợp với Công an quận 7, TP.HCM, giải quyết đơn của anh Nguyễn Hoàng Dũng (ngụ quận 7) là người bị chủ con chó có tấn công.

Trong đơn tố cáo, anh Dũng cho biết, trong lúc anh dẫn con trai đứng đợi thang máy tại sảnh chung cư thì con chó của anh Đ.T.V. (28 tuổi) không rọ mõm, liên tục tiến lại gần bé trai.

“Khi đó, tôi đã nhắc anh V. giữ con chó của mình lại nhưng người này thờ ơ. Sợ con trai bị cắn, tôi dùng chân đẩy con chó ra xa. Ngay lập tức, anh V. dùng tay đánh mạnh vào mặt tôi khiến tôi choáng váng, ngã xuống đất”, anh Dũng trình bày.

Theo anh Dũng, dù đã bị đánh ngã ra đất, anh V. tiếp tục đe dọa và nói: “Tao đứng đây mà mày dám đụng vào chó tao”, rồi sau đó bỏ đi, thông tin từ Pháp Luật.

Người đàn ông áo đỏ hành hung anh Dũng. Ảnh: Cắt từ camera.

Sau khi bị hành hung, anh Dũng đã đến công an phường Phú Thuận, quận 7, trình báo sự việc rồi đến Bệnh viện Pháp Việt để thăm khám.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sưng bầm vùng gò má trái, trầy xướt gò má trái, rách mí mắt trái (phải khâu 5 mũi) và vỡ mảnh răng cửa hàm dưới trái, ngực trái có vết sưng.

Giấy chứng nhận thương tích của anh Dũng sau khi thăm khám

Trao đổi với Zing, anh Dũng cho biết thêm, 2 ngày sau khi xảy ra sự việc, vết thương vẫn còn đau, hàng ngày phải vào bệnh viện để vệ sinh vết thương. “Tôi bị đau ngoài cơ thể, nhưng con trai tôi chứng kiến cảnh bố bị đánh nên rất sợ hãi, khóc lóc", anh Dũng nói.

Hiện, anh Dũng đề nghị Công an Quận 7, TP. Hồ Chí Minh cho anh được đi giám định thương tích, đồng thời khởi tố đối tượng và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Tác giả: NT

