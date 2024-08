Dùng k.é.o đ.â.m thượng úy công an xã t.ử v.o.n.g, bị cáo lãnh án t.ử h.ì.n.h

Ngày 30-8, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Trọng Gia Bảo (SN 1997, ngụ Thôn 1, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) mức án tử hình về tội "Giết người". Các bị cáo Trần Quang Anh (SN 2001, ngụ phường Trung Đô, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) lãnh 10 năm tù, Nguyễn Văn Mạnh (SN 2000, ngụ phường Quang Trung, TP Vinh) 3 năm tù và Phạm Thành Trung (SN 2003, ngụ phường Hưng Dũng, TP Vinh) 7 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Các bị cáo tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, Bảo là đối tượng nghiện ma túy đã được Công an xã Xuân Hồng đưa vào diện theo dõi, quản lý.

Vào khoảng 15 giờ ngày 13-11-2023, do cần mua ma túy để sử dụng nên Bảo đã gọi điện cho Trần Quang Anh đặt mua 2 điếu thuốc lá có chứa chất ma túy và giao tại khu vực đền Chợ Củi thuộc địa phận thôn 1, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Quang Anh sau đó đã gọi điện thoại cho Mạnh tới nhà Anh để lấy thuốc đem đi giao cho Bảo tại địa điểm trên.

Đến khoảng 15 giờ 46 phút cùng ngày, Mạnh đến gặp Bảo tại khu vực sân nhà anh Trần Kiều Chung (SN 1979, ngụ thôn 1, xã Xuân Hồng, trong khu vực đền Chợ Củi) để đưa thuốc cho Bảo.

Nhận được "hàng", Bảo liền đem bỏ vào túi quần, đúng lúc này, thượng úy Trần Trung Hiếu (SN 1993, ngụ TDP Thanh Chương, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân), là cán bộ Công an xã Xuân Hồng đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực đền Chợ Củi, phát hiện hành vi của Bảo và Mạnh nên đã thông báo cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại đền Chợ Củi đến hỗ trợ. Đồng thời, anh Hiếu tiến hành áp sát, giữ Bảo và Mạnh để kiểm tra, yêu cầu giao nộp tang vật.

Khi thượng úy Hiếu đang kiểm tra thì Bảo rút một chiếc kéo của người bán hoa quả gần đó rồi bất ngờ đâm vào vùng ngực bên trái của anh Hiếu.

...

Bị đâm bất ngờ, thượng úy Hiếu liền quay người và chạy về phía đường Quốc lộ 1, đồng thời chống trả để khống chế Bảo.

Quá trình giằng co, anh Hiếu bị ngã xuống đường và bị Bảo dùng kéo đâm liên tiếp nhiều nhát vào người.

Phát hiện sự việc, người dân cùng lực lượng công an có mặt đã khống chế được Bảo.

Thượng úy Hiếu sau đó nhanh chóng được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Nghệ An để cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng nên thượng úy Trần Trung Hiếu đã tử vong vào ngày 17-11-2023.

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Trần Quang Anh, Phạm Thành Trung và Nguyễn Văn Mạnh.

Sau khi biết liên quan đến vụ án vừa xảy ra, ngày 5-12-2023, Anh và Mạnh đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh để đầu thú, giao nộp vật chứng và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh triệu tập Trung đến làm việc và giao nộp các vật chứng có liên quan.

Tại phiên xử, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tác giả: Anh Phan

Nguồn tin: Báo Người Lao động