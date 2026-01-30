Dự kiến giới hạn 10 nguyện vọng, thí sinh sợ hẹp cửa vào đại học

Bộ GD-ĐT vừa có dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ ĐH các ngành đào tạo và trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Tại điều 14, nội dung đăng ký xét tuyển trên hệ thống nêu rõ: Thí sinh được đăng ký tối đa 10 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học khác nhau; nguyện vọng phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.

Trong trường hợp nhiều nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển và gọi nhập học theo nguyện vọng cao nhất. Riêng các chương trình đào tạo giáo viên, chỉ xét tuyển thí sinh đăng kí ở các nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 3.

Ngay sau đó, trên các diễn đàn học sinh, sinh viên, xuất hiện nhiều luồng ý kiến. Phần đông cho rằng giới hạn nguyện vọng là điều hợp lý, vừa giúp thí sinh chắt lọc nguyện vọng, vừa tiết kiệm lệ phí xét tuyển.

Tài khoản Thanh Thương bình luận: "Có thể giới hạn trong khoảng từ 5 -10 nguyện vọng, trong đó có từ 1-2 nguyện vọng vào trường cao đẳng. Như vậy sẽ giúp cân bằng giữa cao đẳng và đại học, thí sinh cũng đỡ áp lực hơn khi xét tuyển".

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng giới hạn nguyện vọng sẽ khiến cánh cửa vào đại học hẹp hơn.

Phụ huynh Minh Anh (ngụ phường Sài Gòn, TPHCM) bày tỏ: "Việc đóng lệ phí xét tuyển là tùy vào điều kiện kinh tế của mỗi gia đình. Càng nhiều nguyện vọng càng dễ trúng tuyển vào đại học, gia đình dự kiến cho con chọn từ 10-15 nguyện vọng".

Em Thanh Tuấn thì cho rằng đặt ít hay nhiều nguyện vọng là do nhu cầu của mỗi thí sinh. Tuấn dự kiến đăng ký 3 trường đại học, mỗi trường chọn từ 3-4 nguyện vọng trong cùng nhóm ngành mà em yêu thích.

"Nếu giới hạn 10 nguyện vọng, em phải tính toán cẩn thận hơn nữa" - Tuấn bộc bạch.

Trước đó, ở kỳ thi tuyển sinh đại học - cao đẳng năm 2025, một thí sinh đã đăng ký 231 nguyện vọng. Trong đó, nguyện vọng đăng ký vào trường cao đẳng chiếm khoảng 80%. Với số nguyện vọng "khủng", thí sinh này đã đóng lệ phí xét tuyển gần 3,5 triệu đồng.

Ngoài ra, trong Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, Bộ GD-ĐT còn đặt điều kiện khắt khe hơn cho phương thức xét tuyển bằng học bạ. Thí sinh đăng ký xét tuyển bằng học bạ bắt buộc phải có điểm thi tốt nghiệp THPT đạt tối thiểu 16 điểm (trên thang 30). Mức điểm này được tính theo tổng điểm của 3 môn dùng để xét học bạ.

