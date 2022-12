Dụ 'gái xinh' say xỉn trên phố vào nhà nghỉ, gã đàn ông 'nếm trái đắng' khi biết danh tính thật của cô

Vào tối thứ Bảy tuần trước, trên đường phố Liverpool, phía tây bắc nước Anh, người đàn ông bắt gặp một cô gái xinh đẹp, trong tình trạng say khướt nhưng không có ai bên cạnh. Thấy cô gái vật vờ, lảo đảo giữa đường, người đàn ông tiến lại gần và hỏi han cô có cần giúp đỡ gì không.

Dù cô gái nói mình ổn và không thích bị làm phiền nhưng người đàn ông vẫn liên tục ngỏ lời muốn đưa cô về khách sạn. Anh ta cứ dai dẳng bám theo cô gái về đến phòng khách sạn. Đến nơi, người đàn ông tiếp tục giở trò ve vãn cô gái bằng lời ngon ngọt rằng: "anh rất thích em" và ngỏ lời "chúng ta hãy đến với nhau".



Nói rồi anh ta không để cho cô gái phản ứng đã ôm trầm lấy và định cởi đồ cô gái trẻ. Tuy nhiên, ngay lúc này cô gái đã lộ danh tính là một người "không phải dạng vừa". Không hề trong trạng thái say xỉn như lúc trước, cô mạnh tay khống chế gã đàn ông có mưu đồ quấy rối mình.

Hóa ra, cô gái trẻ này là một nhà báo, tên Ellie Flynn, đang thực hiện một phóng sự điều tra về tình trạng quấy rối tình dục phụ nữ vào ban đêm tại các thành phố lớn ở Anh. Để thực hiện điều đó, Ellie Flynn đã đóng giả là một cô gái say rượu, nhưng trên người có đeo 1 chiếc máy quay và micro ẩn rồi ra đường. Cuối cùng gã đàn ông xấu xa trên đã bị "sập bẫy".

Bên cạnh các thiết bị quay chụp ẩn, có một nhóm bí mật và cả chuyên gia an ninh liên tục theo dõi sự việc và can thiệp để đảm bảo an toàn cho nữ phóng viên. Được biết, phóng sự về vấn đề quấy rối tình dục trên được phát sóng vào 10h tối thứ Hai trên kênh Channel 4, nước Anh.

...

Chia sẻ về "tác phẩm" ý nghĩa nhưng có phần nguy hiểm của mình, Ellie Flynn cho biết khi sự việc diễn ra, dù đúng theo kế hoạch đã dự đoán từ trước song cô vẫn rất sợ hãi và căng thẳng. May mắn, diễn biến sau đó đã được cô kiểm soát hoàn toàn mà không cần đến sự can thiệp của đội an ninh.

Phóng viên Ellie cho biết cô đã làm một cuộc khảo sát với hơn 1.000 phụ nữ và kết quả cho thấy có tới 1/4 phụ nữ Anh từng bị theo dõi khi ra ngoài vào ban đêm và 1/4 trong số đó bị quấy rối tình dục hoặc bị cưỡng hiếp. Đáng chú ý, có đến hơn 1 nửa số nữ sinh của nước này bị quấy rối khi mặc đồng phục học sinh ra đường.

Qua phóng sự, nữ phóng viên lần nữa muốn cảnh báo đến nhiều chị em phụ nữ nên cẩn trọng không nên ra ngoài một mình trong tình trạng say xỉn. Bên cạnh đó, cô cũng hi vọng các nhà chức trách nên vào cuộc tăng cường tuần tra các khu phố, đặc biệt là thành phố lớn nhằm ngăn chặn tình trạng quấy rối tình dục vào buổi đêm.

Trong một tuyên bố mới nhất của Cảnh sát Merseyside cho biết, họ không liên lạc với nữ phóng viên mà đã liên hệ trực tiếp với các nhà sản xuất chương trình để biết thêm chi tiết vụ việc. Cảnh sát cũng cam kết rằng sẽ đẩy mạnh giải quyết các vấn đề bạo lực đối với phụ nữ, bao gồm tấn công và quấy rối tình dục trong thời gian tới.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn