Dự án hồ chứa nước Rào Trổ (Hà Tĩnh) thi công dở dang: Yêu cầu bàn giao mặt bằng cho dự án

Khu vực lòng hồ Rào Trổ bị tái lấn chiếm trồng cây keo

Video: Khu vực hồ chứa nước Rào Trổ được trồng dày đặc cây keo

Theo UBND huyện Kỳ Anh, vừa qua, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư huyện Kỳ Anh phối hợp UBND xã Kỳ Tây và Kỳ Thượng tổ chức kiểm tra bàn giao lại mặt bằng trên thực địa đối với phần diện tích trước đây đã bàn giao và diện tích đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã Kỳ Thượng và xã Kỳ Tây cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng để thực hiện dự án xây dựng Hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng.

Qua kiểm tra, nhận thấy rằng đối với phần diện tích nêu trên cơ bản đều bị người dân tái lấn chiếm sử dụng vào mục đích trồng cây keo.

Để bàn giao mặt bằng thi công các hạng mục công trình dự án xây dựng Hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng theo đúng tiến độ của chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng, UBND huyện Kỳ Anh yêu cầu UBND xã Kỳ Thượng và UBND xã Kỳ Tây tổ chức thông báo cho hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có liên quan tiến hành thu gom cây cối, hoa màu, tháo dỡ công trình, vật kiến trúc... bàn giao mặt bằng để thi công dự án, trong phạm vi giải phóng mặt bằng đã được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trước đó, Báo SGGP ngày 10-12-2024 đăng bài viết “Dự án hồ chứa nước Rào Trổ (Hà Tĩnh) thi công dở dang”, phản ánh hạng mục hồ Rào Trổ và đập tràn xả lũ thuộc dự án xây dựng Hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng, với tổng mức đầu tư hơn 4.400 tỷ đồng.

Dự án đã xây dựng gần xong nhưng do gặp một số khó khăn, vướng mắc nên chưa chặn dòng, dừng thi công, bỏ hoang nhiều năm nay. Khi thấy đất của dự án bỏ hoang lãng phí, nhiều người dân đã vào tái lấn chiếm để trồng cây keo, gây ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự khu vực.

