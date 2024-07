Dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt: Hoàn trả mặt bằng đến đâu?

Cầu Hưng Đức bắc qua sông Lam dài hơn 4km nối hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh. Cầu đi qua nhiều khu dân cư, tuyến đường dân sinh, do vậy người dân vùng dự án mong muốn Ban quản lý dự án 6 (Bộ Giao thông Vận tải) và liên danh các nhà đầu tư cần tiến hành hoàn trả mặt bằng, san lấp hố sâu, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại