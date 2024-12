Đồng loạt triệt phá 9 điểm phức tạp về ma túy

Nhóm đối tượng liên quan đến ma túy bị bắt giữ

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, huyện Thường Xuân là địa bàn miền núi biên giới phía Tây của tỉnh, có hơn 17 km đường biên giới giáp với tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào). Trong những năm qua, với vai trò là lực lượng nòng cốt trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự, Công an huyện Thường Xuân một mặt đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, coi đây là nhiệm vụ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Mặt khác, lực lượng Công an đã thường xuyên bám dân, bám địa bàn đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma tuý, không để hình thành các điểm, tụ điểm ma túy phức tạp trên địa bàn, gây bức xúc trong dư luận.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp tội phạm, chỉ tính từ ngày 4-10 đến 6-11-2024, Công an huyện Thường Xuân đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an tỉnh Nghệ An, Bắc Ninh đồng loạt tấn công vào 9 điểm ma tuý phức tạp tại địa bàn các xã: Thọ Thanh, Lương Sơn, Thúy Sơn,thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân; huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An; thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, lần lượt bắt giữ 14 đối tượng mua bán trái phép và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ: 2,205 gam heroin, 1,631g ma túy tổng hợp (hồng phiến) và 0,422g ma túy tổng hợp dạng đá và nhiều tang vật khác có liên quan.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thường Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng: Phạm Văn Đức (SN 1995); Hoàng Xuân Giao (SN 1994); Lê Doãn Bắc (SN 1986); Lê Đình Quân (SN 1984); Trương Văn An (SN 2003); Cầm Bá Huấn (SN 2001); Cầm Bá Tuyển (SN 1987); Vi Văn Kịnh (SN 1998); Lò Văn Quyền (SN 2001); Cầm Bá Sinh (SN 2001); Hoàng Văn Huy (SN 2003); Lương Nam Đông (SN 2006); Phạm Thị Hồng (SN 1981) đều ở huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa và Kha Văn Bé (SN 1998, ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

