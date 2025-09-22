Đồng hành với thiếu nhi Cháu ngoan Bác Hồ, Vinamilk tiếp sức các “búp măng non” vươn cao

Diễn ra 5 năm một lần, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ Toàn quốc là “ngày hội lớn” của thiếu nhi Việt Nam, nhằm biểu dương những gương thiếu nhi có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập, rèn luyện, thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Trong lần tổ chức thứ 10, đại hội có 500 đại biểu - đại diện cho gần 16 triệu thiếu niên, nhi đồng cả nước – tham dự.

Bắt đầu tổ chức từ năm 1981, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ không chỉ là sự ghi nhận với những nỗ lực vượt bật của các em mà còn truyền cảm hứng tích cực, khơi dậy khát vọng, ước mơ và ý niệm cống hiến cho các thế hệ thiếu nhi nước nhà.

“Vinh dự và tự hào là cảm xúc chung của chúng em khi tham gia đại hội năm nay. Được gặp những Cháu ngoan Bác Hồ nhiều thế hệ trước, em cũng được tiếp thêm động lực và năng lượng để cố gắng hơn nữa trong tương lại”, em Đặng Kim Thiên Kim (thứ 2 từ phải sang) – Học sinh lớp 7 Trường THCS Lê Ngọc Hân (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”, đại hội năm nay có sự tham dự của nhiều đại biểu là các em học sinh từng tham gia và đạt giải cao tại các cuộc thi nghiên cứu khoa học, sáng tạo trẻ. Đây cũng là kỳ đại hội có tỷ lệ đại biểu đạt thành tích cao nhất từ trước đến nay, nổi bật là 47 em đạt giải thưởng quốc tế, 95 em đạt giải cấp quốc gia.

Trong thời gian 3 ngày diễn ra đại hội (13-15/5/2025), các đại biểu còn được tham dự nhiều hoạt động ý nghĩa như báo công và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; gặp mặt, giao lưu với Ban bí thư Trung ương Đoàn; thăm quan, trải nghiệm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Cung Thiếu nhi Hà Nội…

Là một học sinh ở miền núi, ít cơ hội tiếp cận với các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo, em Nguyễn Đàm Trung Dũng – Học sinh lớp 9 Trường THCS Số 1 Phố Ràng (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) - cho biết bản thân được truyền cảm hứng và định hướng rõ ràng hơn cho tương lai. “Ngoài trang bị các kỹ năng thực hành để có thể hòa nhập vào môi trường số ngày càng phát triển, em nghĩ mình cũng phải chuẩn bị tinh thần vững vàng để đối mặt với những khó khăn, đổi mới thì mới bắt kịp xu hướng thời đại”, em nói.

...

Đồng hành cùng mọi hoạt động diễn ra trong suốt 3 ngày của đại hội, Vinamilk còn mang thêm niềm vui và tiếp sức 500 “cháu ngoan Bác Hồ” bằng hàng chục ngàn sản phẩm sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% và sữa chua uống Susu.

Bắt đầu sử dụng sữa Vinamilk từ ngày nhỏ xíu, em Lê Phương Bảo Ngọc (bên phải) – Trường THCS Ngô Sĩ Liên (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) - cho biết rất bất ngờ và thích thú khi gặp “người bạn quen thuộc” này trong suốt đại hội. “Sau mỗi bữa ăn, tụi em đều được sử dụng sữa tươi Vinamilk 100% và sữa chua uống Susu. Em rất thích sữa tươi vị chuối và sữa Susu kiwi có thạch. Em mong Vinamilk sẽ ra nhiều vị mới lạ hơn nữa cho tụi em được thỏa sức trải nghiệm”, em bày tỏ.

Đồng hành trong kỳ đại hội hướng đến dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bà Bùi Thị Hương – Giám đốc điều hành Vinamilk cho biết, trẻ em luôn là nhóm đối tượng được Vinamilk đặc biệt quan tâm và chăm sóc. “Thông qua đại hội, Vinamilk cũng mong muốn các cháu thiếu nhi tiêu biểu của cả nước được tiếp cận với nguồn dinh dưỡng chất lượng quốc tế tốt nhất. Đây cũng là sự động viên về tinh thần từ Vinamilk đến các cháu và lan tỏa thông điệp thiếu nhi Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”, bà Hương nói.

Trước đó, Vinamilk cùng với 2 nhãn hàng Sữa tươi 100% và sữa chua uống Susu cũng đã đồng hành cùng Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tại 2 thành phố lớn. Tại Hà Nội, Vinamilk trao tặng gần 27.000 sản phẩm dinh dưỡng cho các em thiếu nhi cháu ngoan Bác Hồ của Thủ đô. Tiếp đó, Vinamilk gửi tặng 50.000 hộp sữa, cùng hàng trăm phần quà đến hơn 7.000 thiếu nhi trong chuỗi hoạt động sôi nổi của Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ TP.HCM diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước.





Theo đuổi sứ mệnh để mọi trẻ em đều có cơ hội tiếp cận với các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng tốt nhất, hành trình gần nửa thế kỷ của Vinamilk luôn gắn liền với các hoạt động chăm sóc sức khỏe cả về thể chất và dinh dưỡng cho những mầm non tương lai của đất nước. Bên cạnh các chương trình thường niên đã được duy trì gần 20 năm nay như Sữa học đường hay Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam, Vinamilk còn tham gia tiếp sức các tài năng nhí trong các cuộc thi quốc tế, trao tặng những món quà dinh dưỡng đến hàng triệu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khắp mọi miền đất nước, đồng hành mang đến trái tim khỏe mạnh hơn cho bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh, tổ chức cho các em nhỏ tham quan trang trại – nhà máy… Riêng chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã được triển khai liên tục suốt 18 năm qua, với gần 43 triệu hộp sữa đã được trao cho hơn 550.000 trẻ em hoàn cảnh khó khăn khắp cả nước.

Nguồn tin: nguoiduatin.vn