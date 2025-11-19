Đội tuyển Việt Nam và ngày trở lại của Xuân Son

Đội tuyển Việt Nam hiện có 9 điểm sau bốn lượt trận và đang đứng nhì bảng F Vòng loại cuối Asian Cup 2027. Đội hiện xếp đầu bảng là Malaysia. Trận đấu gặp đội tuyển Lào được xem là bước đệm quan trọng để thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik duy trì lợi thế trước khi bước vào lượt trận quyết định với Malaysia vào tháng 3/2026.

Trước đó, ở trận lượt đi trên sân nhà, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Lào với tỉ số 5-0. Tuy nhiên, như tiền vệ Hai Long chia sẻ thì: “Sau gần một năm, chắc chắn tuyển Lào có sự thay đổi và tuyển Việt Nam cũng vậy. Chúng tôi sẽ có buổi họp để phân tích về đối thủ. Ban huấn luyện có những phương án về chiến thuật đối đầu với đội chủ nhà”. Thực tế, ở những trận đấu sau đó, đội tuyển Việt Nam cũng đã cho thấy những vấn đề trong đội hình, đặc biệt là hàng công chơi chưa thực hiệu quả. Trận thua Malaysia 0-4 trên sân Bukit Jalil đã phơi bày nhiều điểm yếu của đội tuyển Việt Nam. Ngay cả ở hai trận thắng Nepal, chúng ta cũng trình diễn lối chơi chưa thực sự ấn tượng. Ở trận gặp Lào vào ngày 19/11, tất cả kỳ vọng vào một bộ mặt mới khi Xuân Son đã trở lại trong danh sách đăng ký thi đấu. Đây không chỉ là một cú hích về mặt tinh thần cho các cầu thủ mà còn giúp ông Kim Sang-sik có thêm lựa chọn cho hàng công.

“Xuân Son là cầu thủ rất tốt và khi được chơi cùng anh ấy thì những vệ tinh xung quanh được học hỏi rất nhiều. Xuân Son trở lại giúp cho tuyển Việt Nam có thêm sức mạnh đáng kể”, tiền vệ Hai Long cho biết.

Xuân Son được đăng ký thi đấu, tuy nhiên rất có thể anh sẽ vào sân từ băng ghế dự bị thay vì đá chính. Đây là nhận định của một số chuyên gia bóng đá khi ông Kim Sang-sik triệu tập cầu thủ này. Bản thân Xuân Son nói mình đã hồi phục 100% và sẵn sàng ra sân. Những buổi tập thời gian qua cũng đưa đến thông tin tích cực. Lựa chọn sẽ thuộc về ban huấn luyện.

Trong buổi họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã nói: “Tôi nghĩ rằng việc sử dụng Xuân Son là hoàn toàn có thể. Sự trở lại của Xuân Son chắc chắn sẽ mang đến nhiều phương án tấn công đa dạng hơn cho đội tuyển Việt Nam. Tôi hi vọng cậu ấy sẽ trở lại bằng một bàn thắng để báo tin vui cho người hâm mộ Việt Nam”. Đó như một lời khẳng định việc Xuân Son sẽ được vào sân. Vấn đề sẽ nằm ở việc cầu thủ này có đá chính hay không.

Xuân Son đã chia tay sân cỏ kể từ tháng 1/2025. Anh trở lại nhưng chưa thi đấu trận nào cho Câu lạc bộ Nam Định. Anh được tập trung đội tuyển quốc gia và kỳ vọng sẽ lấy lại phong độ như đã từng thể hiện tại ASEAN Cup.

Trong khi đó, đội trưởng Duy Mạnh từng trao đổi: “Mọi người đều biết năng lực của Xuân Son. Cậu ấy là một tiền đạo giỏi, có khả năng ghi bàn tốt. Tôi và Son thường xuyên trò chuyện, động viên nhau trong tập luyện. Cậu ấy rất chuyên nghiệp và đang cho thấy khát khao lớn để cống hiến cho đội tuyển Việt Nam”.

Đây là trận đấu cuối cùng của tuyển Việt Nam trong năm 2025, cũng là trận đấu then chốt trong hành trình tìm vé dự Asian Cup 2027. Do đó, ông Kim Sang Sik nhấn mạnh: “Đây là trận đấu quan trọng để khép lại năm nay một cách tốt đẹp. Chúng tôi đã chuẩn bị tốt và các cầu thủ đang có phong độ ổn định. Mục tiêu của toàn đội là thi đấu tự tin và giành chiến thắng.

Dù tháng 3 năm sau chúng tôi còn một trận đấu quan trọng gặp Malaysia trong cuộc đua giành vé dự Vòng chung kết Asian Cup, nhưng trước mắt đội tuyển phải thắng ở trận đấu này. Chiến thắng sẽ tạo sự hưng phấn và tinh thần tốt cho chặng đường tiếp theo”.

Trận đấu giữa đội tuyển Lào và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày 19/11 trên sân vận động quốc gia Lào.

Đội trưởng tuyển Việt Nam đặt quyết tâm cao Trước trận đấu của tuyển Việt Nam gặp Lào, đội trưởng Đỗ Duy Mạnh thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của toàn đội. Anh khẳng định: “Đây là trận đấu quan trọng với cá nhân tôi và toàn đội. Chúng tôi sẽ tập trung tối đa, tuân thủ chiến thuật của ban huấn luyện và nỗ lực hết khả năng để giành chiến thắng. Ai được trao cơ hội cũng sẽ cống hiến với tinh thần cao nhất”. Trước đó, trong buổi tập cuối ở Phú Thọ, Đỗ Duy Mạnh cho biết: “Không khí của đội hiện tại rất tốt. Chúng tôi vừa trải qua giai đoạn thi đấu căng thẳng ở V.League, nhưng ban huấn luyện đã có sự điều chỉnh hợp lý để các cầu thủ đạt điểm rơi phong độ tốt nhất cho trận gặp Lào. Toàn đội đang tập trung cao độ và sẵn sàng cho trận đấu sắp tới”. Về áp lực phải thắng thuyết phục, trung vệ này khẳng định toàn đội luôn hướng đến tinh thần chiến thắng nhưng không chủ quan. Anh nhấn mạnh: “Bóng chưa lăn thì chưa thể nói trước điều gì, nhưng đội tuyển Việt Nam luôn có mục tiêu giành chiến thắng. Các cầu thủ đều tập luyện hăng say, tuân thủ chặt chẽ chiến thuật của huấn luyện viên. Ai được trao cơ hội cũng sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất. Nếu có chiến thắng đậm, đó chắc chắn là niềm vui cho tất cả, đặc biệt là người hâm mộ”.



