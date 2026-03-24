Đối tượng Hoàng Trung Hiếu SN 2006 ra đầu thú

Công an thành phố Hà Nội ngày 23/3 cho biết, Công an phường Bạch Mai đã vận động đối tượng truy nã Hoàng Trung Hiếu (Sinh năm 2006; thường trú tại: ngõ Linh Quang A, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội) ra đầu thú.

Theo hồ sơ, ngày 31/12/2025, Hoàng Trung Hiếu bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị cơ quan Công an truy nã.

... Đối tượng Hoàng Trung Hiếu - Ảnh: Công an Hà Nội

Qua công tác rà soát, nắm tình hình, ngày 21/3/2026, Công an phường Bạch Mai đã vận động Hoàng Trung Hiếu đến đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Hiện Công an Phường Bạch Mai đã bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố để tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Trang Anh

