Đội trưởng U20 nữ Việt Nam gây sốt với màn cởi áo khoe dáng tuyệt hảo

Trong thời gian chờ đợt tập trung tiếp theo của U20 nữ Việt Nam, Lê Bảo Trâm cùng các đồng đội đang tận hưởng quãng thời gian nghỉ ngơi tương đối thoải mái. Một số tham dự giải phong trào để tích luỹ kinh nghiệm trận mạc, duy trì cảm giác thi đấu. Số khác tự tập tại CLB chủ quản hoặc đi chơi, du lịch cùng nhau.

Bảo Trâm cởi áo

Trung vệ đội trưởng Bảo Trâm lựa chọn rèn luyện tại CLB Than Khoáng Sản Việt Nam dưới sự chỉ đạo của HLV trưởng. Cô nàng người Quảng Nam có lẽ muốn duy trì thể trạng để đảm bảo luôn sẵn sàng trước các giải đấu. Ngoài thời gian này, cô nàng 19 tuổi cũng thoải mái thư giãn bên bờ biển gần đại bản doanh CLB để hồi phục, thư giãn.

Mới đây nhất, Bảo Trâm vừa đăng tải khoảnh khắc cô nàng dạo chơi bên bờ biển mà dần trút bỏ chiếc áo phông bên ngoài khoe trọn vẹn cơ thể nuột nà, tuyệt mỹ của mình. Cô nàng thoải mái diện bikini màu xám bên trong để lộ làn da trắng ngần cùng vòng eo tuyệt hảo.

Video này nhanh chóng nhận được sự tương tác cực lớn từ các fan. Không ít bạn bè, người thân phải ghen tỵ với thân hình tuyệt đẹp của cô nàng sinh năm 2004. Trong mùa hè này có lẽ cô nàng còn tiếp tục khiến các fan của mình phải "khó thở" viuws mỗi lần diện bikini bên bờ biển.

Dự kiến, trong đầu tháng 5 tới đây, U20 nữ Việt Nam sẽ tập trung trở lại chuẩn bị cho vòng loại 2 U20 nữ châu Á 2023.

