Doctor Magic được cấp phép thế nào trước khi chủ Mailisa bị bắt?

Sau khi bà Phan Thị Mai, chủ Thẩm mỹ viện Mailisa, cùng chồng là Hoàng Kim Khánh bị khởi tố và bắt tạm giam về tội buôn lậu, dư luận đặt câu hỏi về quy trình cấp phép đối với mỹ phẩm Doctor Magic và các sản phẩm mỹ phẩm khác.

Mỹ phẩm Doctor Magic của Mailisa được cấp phép thế nào?

Theo ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), hiện cả nước có khoảng 200.000 sản phẩm mỹ phẩm (bao gồm cả sản phẩm nhập khẩu và sản xuất trong nước) được tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của khoảng 2.500 cơ sở công bố sản phẩm mỹ phẩm trên toàn quốc.

Trong đó, ở Trung ương, Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) tiếp nhận công bố cho khoảng 150.000 sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu, các Sở Y tế tiếp nhận công bố cho khoảng 50.000 sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước.

Với mỹ phẩm Doctor Magic hay các sản phẩm mỹ phẩm khác, việc tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm được thực hiện theo quy định tại Hiệp định mỹ phẩm ASEAN mà Việt Nam là thành viên và thông tư số 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm.

Theo các quy định này, cơ sở công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu chỉ cần cung cấp cho cơ quan quản lý trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến các tài liệu sau: Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (bao gồm các thông tin về tên sản phẩm, tên, địa chỉ nhà sản xuất, tên, địa chỉ cơ sở công bố, tên, địa chỉ cơ sở nhập khẩu, thành phần công thức, tính năng, công dụng); Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm; Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS).

Tổ chức, cá nhân đứng tên công bố chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường và chịu trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm khi công bố và trong quá trình lưu thông sản phẩm mỹ phẩm.

Hằng năm, các cơ quan quản lý nhà nước về mỹ phẩm ở Trung ương và địa phương thực hiện thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm việc chấp hành quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh, lưu hành sản phẩm mỹ phẩm.

Theo một chuyên gia y tế, sản phẩm mỹ phẩm trước khi bán ra thị trường đối với các sản phẩm sản xuất trong nước không bắt buộc phải qua kiểm định.

Doanh nghiệp tự công bố thông tin về sản phẩm, tự chịu trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả, chất lượng của sản phẩm. Và sau khi sản phẩm được lưu thông thì cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành kiểm tra hậu mại khi sản phẩm lưu thông trên thị trường.

Trước đó, ngày 21-11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty MK Skincare, bắt tạm giam Phan Thị Mai và chồng là Hoàng Kim Khánh cùng 6 đối tượng liên quan khác.

Bộ sản phẩm Doctor Magic được quảng bá trên mạng xã hội



Bước đầu, cơ quan điều tra xác định trong thời gian từ năm 2020-2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu (Trung Quốc) với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Sau đó, các đối tượng câu kết với một số người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo và thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm từ Quảng Châu thành Hồng Kông (Trung Quốc) để được cấp CFS tại đây.

Họ tổ chức nhập lậu về Việt Nam, quảng cáo là mỹ phẩm sản xuất tại Hồng Kông (Trung Quốc) nhằm thu hút sự tin tưởng của khách hàng, bán với giá cao gấp nhiều lần và thu lợi bất chính hàng ngàn tỉ đồng.

Các loại mỹ phẩm do Mailisa bán ra có giá từ vài trăm ngàn đồng đến gần 3 triệu đồng. Bán chạy nhất là các bộ mỹ phẩm Doctor Magic có giá từ 2,2 triệu đến 2,7 triệu đồng.

Tác giả: N.Dung

Nguồn tin: Báo Người Lao Động