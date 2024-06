Điều động, bổ nhiệm nhân sự mới ở Hà Tĩnh, Bình Thuận, Đồng Nai, An Giang

Ban Bí thư chuẩn y nhân sự của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận

Ngày 18/6, tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận (Khóa XIV), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại buổi công bố, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận đã công bố Quyết định số 1302 của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y ông Nguyễn Hồng Pháp, Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy La Gi tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hồng Pháp. Nguồn ảnh: xaydungchinhsach.chinhphu.vn



Ông Vũ Quốc Thái được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP Biên Hòa

HĐND TP Biên Hòa, Đồng Nai vừa tổ chức Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thông qua tờ trình của UBND thành phố về giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND TP Biên Hòa.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Phó chủ tịch UBND TP Biên Hòa, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kết quả, ông Vũ Quốc Thái, Thành ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - kế hoạch TP Biên Hoà được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND TP Biên Hòa với số phiếu bầu đạt tỷ lệ 100%.

Lãnh đạo thành phố Biên Hòa chúc mừng ông Vũ Quốc Thái.



Đại tá Nguyễn Xuân Thao được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 20/6, Bộ Công an tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Tại buổi lễ, Lãnh đạo Cục Tổ chức Cán bộ, Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động, bổ nhiệm cán bộ đối với Đại tá Nguyễn Xuân Thao (SN 1977, quê quán huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An), Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng trao quyết định bổ nhiệm cho tân Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh. Nguồn ảnh: Báo Đại biểu Nhân dân

Bên cạnh đó, Cục Tổ chức Cán bộ, Bộ Công an cũng đã công bố Quyết định số 4480/QĐ-BCA ngày 19/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ đối với Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đến đảm nhận chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Ban thường vụ Tỉnh uỷ An Giang trao các quyết định về công tác cán bộ

Sáng 20/6, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng chủ trì Lễ trao quyết định cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang công bố và trao quyết định của Ban Bí thư chuẩn y Đại tá Thạch Thanh Tú, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng thời trao các quyết định:

Bà Đặng Thị Hoa Rây, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Long Xuyên thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Long Xuyên (nhiệm kỳ 2020 – 2025); điều động, chỉ định tham gia Đảng đoàn MTTQVN tỉnh (nhiệm kỳ 2019 - 2024), giới thiệu hiệp thương cử giữ chức vụ Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh (nhiệm kỳ 2024 - 2029) tại Đại hội MTTQVN tỉnh (nhiệm kỳ 2024 - 2029).

Ông Huỳnh Quốc Thái, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, thôi giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Long Xuyên (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Ông Nguyễn Văn Nhiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (nhiệm kỳ 2023 - 2028), thôi giữ chức Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (nhiệm kỳ 2023 - 2028); điều đồng, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước trao quyết định về công tác cán bộ. Nguồn ảnh: xaydungchinhsach.chinhphu.vn



Ông Lê Phước Dũng, Bí thư Huyện ủy Châu Thành, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Châu Thành (nhiệm kỳ 2020 – 2025); điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh (nhiệm kỳ 2023 - 2028) và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (nhiệm kỳ 2023 - 2028).

Bà Lê Bích Phượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (nhiệm kỳ 2021 - 2026), thôi giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (nhiệm kỳ 2021 - 2026); điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Huyện ủy Châu Thành (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Bà Phan Thị Diễm, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh (nhiệm kỳ 2023 - 2028), thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh (nhiệm kỳ 2023 - 2028); điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (nhiệm kỳ 2021 - 2026) và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Bà Lư Thị Kim Thùy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (nhiệm kỳ 2023 - 2028), thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (nhiệm kỳ 2023 - 2028); để điều động, chỉ định làm Ủy viên Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh và giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh (nhiệm kỳ 2023 - 2028).

Tác giả: N.H (T/h)

Nguồn tin: Báo BVPL