Điểm danh các mẫu siêu xe, xe sang mà Cường “Đô la” sở hữu trước thềm hành trình Gumball 3000

Cường "Đô la" là ai? Được biết đến đầu tiên với tư cách là dân chơi siêu xe, “cậu ấm” của bà Nguyễn Thị Như Loan – Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai, trong nhiều năm ông Nguyễn Quốc Cường từng bước vượt qua hình tượng này, gây dựng sự nghiệp riêng cho mình. Mới đây nhất, khi bà Nguyễn Thị Như Loan bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra liên quan đến dự án 39-39B Bên Vân Đồng (quận 4 – TP.HCM), ông Nguyễn Quốc Cường cũng đã thay mẹ mình đảm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai. Ông Nguyễn Quốc Cường từng tham gia vai trò lãnh đạo Quốc Cường Gia Lai vào năm 2006, khi đó mới 24 tuổi và có mặt trong hội đồng quản trị của doanh nghiệp vào năm 2008. Sau đó, liên tiếp đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng cho đến khi bất ngờ từ nhiệm vào 11/6/2018. Sau đó, ông Cường thành lập doanh nghiệp riêng là C-Holding hiện nay, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, chuyên phát triển các dự án tại Bình Dương. Theo báo cáo quản trị của Quốc Cường Gia Lai vào cuối năm 2023, ông Cường nắm 537.500 cổ phiếu, trong khi mẹ ông nắm gần 102 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 37% vốn) và bà Nguyễn Ngọc Huyền My (em gái ông Cường), sở hữu gần 39,4 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 14,3% vốn. Dữ liệu trên báo cáo tài chính từ năm 2018 đến 2023 của Quốc Cường Gia Lai cho thấy, doanh thu công ty này tăng trưởng không đều đặn, có sự ngắt quãng. Từ năm 2018 đến 2020, doanh thu tăng qua các năm, đặc biệt năm 2020 ghi nhận kỷ lục, đạt 1.868 tỷ đồng. Tuy nhiên năm 2021, doanh thu giảm đột ngột xuống 1.050 tỷ đồng, tương ứng giảm 44%. Đến năm 2023, con số này còn 432 tỷ đồng. Lợi nhuận của Quốc Cường Gia Lai cũng "mỏng" dần trong 2 năm gần đây. Năm 2023, công ty chỉ còn lãi hơn 3 tỷ đồng, giảm 90% so với năm trước. Nửa đầu năm nay, Quốc Cường Gia Lai doanh thu hơn 65 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm gần 17 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu giảm 69% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận vẫn tiếp tục âm. Trong đó mảng bất động sản chỉ ghi nhận 8,6 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Con số này chiếm 13% tổng cơ cấu doanh thu.