Đề xuất Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu miễn thuế cho hộ kinh doanh

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

Sáng 20-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp cho ý kiến về dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Lý do đề xuất giao Chính phủ thẩm quyền quy định mức ngưỡng doanh thu miễn thuế

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết dự luật đề xuất không quy định cụ thể ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng của hộ, cá nhân kinh doanh trong luật mà giao Chính phủ quy định.

Việc này nhằm hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là khu vực quy mô nhỏ, đồng thời bảo đảm công bằng trong chính sách thuế thu nhập giữa hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, khuyến khích chuyển đổi lên doanh nghiệp.

Sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng bổ sung mức doanh thu được miễn thuế và giao Chính phủ quy định và quy định chi tiết việc miễn thuế theo thẩm quyền.

Bộ trưởng nhấn mạnh việc phân quyền cho Chính phủ sẽ tạo cơ sở pháp lý để điều hành linh hoạt chính sách tài khóa, trong đó có chính sách thuế và thể chế hóa nội dung tại kết luận 18, nghị quyết 66, Luật Tổ chức Quốc hội và tương tự các quy định hiện hành.

Về thuế tiêu thụ đặc biệt với xe điện chạy bằng pin, dự luật đề xuất kéo dài thời gian áp dụng chính sách hiện hành với xe dưới 24 chỗ chạy bằng pin đến hết 2030.

Chính phủ trình cho phép xây dựng, ban hành dự luật theo trình tự, thủ tục rút gọn, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ nhất.

Trình bày tóm tắt báo cáo thẩm tra dự luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết đa số ý kiến trong thường trực Ủy ban nhất trí với phạm vi sửa đổi của dự luật như đề xuất của Chính phủ.

Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ rà soát toàn diện các luật thuế để trình ngay Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất xem xét, quyết định sửa đổi theo hướng giao Chính phủ quy định đối với các nội dung thường xuyên biến động, các nội dung đã giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định hoặc điều chỉnh, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong các luật về thuế.

Quang cảnh phiên họp

Bảo đảm tính linh hoạt trong điều hành

Nêu ý kiến thêm sau đó, về ngưỡng doanh thu miễn, giảm thuế với hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết cơ quan thẩm tra cơ bản thống nhất với định hướng sửa đổi, song đề nghị cần tiếp tục cân nhắc kỹ mức doanh thu cụ thể.

Trước đây ngưỡng doanh thu là 100 triệu đồng, cơ quan soạn thảo đề xuất nâng lên 300 triệu đồng, sau đó điều chỉnh lên 500 triệu đồng.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng mức này vẫn còn thấp, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa đề xuất tới 3 tỉ đồng, còn cơ quan thẩm tra cho rằng nên nghiên cứu ở mức tối thiểu khoảng 2 tỉ đồng để bảo đảm tính nhân văn và phù hợp với thực tiễn.

Ông nhấn mạnh hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ đóng góp ngân sách mà còn giữ vai trò rất lớn trong tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì sức sống của nền kinh tế.

Vì vậy, chính sách thuế cần được thiết kế theo hướng hỗ trợ thực chất, tránh điều chỉnh nhỏ lẻ, manh mún, chưa phản ánh đầy đủ tinh thần hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

Về đề xuất giao Chính phủ quy định một số ngưỡng cụ thể như doanh thu chịu thuế, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn giải trình thêm đây là giải pháp cần thiết bảo đảm tính linh hoạt trong điều hành.

Ban đầu cơ quan soạn thảo dự kiến giữ quy định cụ thể trong luật, nhưng trước diễn biến khó lường của tình hình quốc tế, đặc biệt là biến động giá năng lượng, rủi ro đứt gãy nguồn cung, việc giao Chính phủ quyết định trong từng thời điểm sẽ phù hợp hơn, giúp phản ứng chính sách nhanh, sát thực tiễn hơn.

Phát biểu kết luận, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị Chính phủ cần chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện, bổ sung giải trình một số nội dung trong dự luật. Trong đó cần rà soát, thuyết minh, làm rõ và tăng tính thuyết phục, tính thấu đáo của việc giao Chính phủ quy định các nội dung có tính biến động theo tình hình kinh tế - xã hội. Gồm ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, không chịu thuế giá trị gia tăng đối với hộ cá nhân kinh doanh và mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Bà đề nghị Tổng thư ký Quốc hội sắp xếp, báo cáo Quốc hội bổ sung nội dung vào chương trình kỳ họp thứ nhất.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ