Xóa bỏ thuế khoán, hộ kinh doanh sẽ được phân loại thế nào từ 1/1/2026?

Tác giả: PV/Đồ họa: Đồng Toàn
Nguồn tin: Báo VOV
Từ ngày 1/1/2026, cơ chế thuế khoán chính thức kết thúc, toàn bộ hộ kinh doanh phải chuyển sang tự kê khai thuế theo doanh thu thực tế. Để thực hiện kê khai đúng quy định, hộ kinh doanh từ năm 2026 sẽ được phân loại theo quy mô doanh thu.
