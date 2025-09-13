Đặng Thị Hồng dừng cuộc chơi

Một tháng sau khi bị đình chỉ thi đấu tại Giải Bóng chuyền nữ U21 thế giới, Đặng Thị Hồng tiếp tục bị cấm thi đấu vô thời hạn ngay tại quê nhà Việt Nam.

Mù mờ thông tin

Tại Giải Vô địch U21 nữ thế giới 2025 được tổ chức tại Indonesia, Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) xác định một cầu thủ Việt Nam không đủ điều kiện tham dự giải. Cùng với việc đình chỉ thi đấu đối với cầu thủ này, FIVB cũng hủy bỏ kết quả, xử thua đội tuyển U21 Việt Nam ở 4 trận đấu với U21 Indonesia, U21 Argentina, U21 Canada và U21 Serbia với cùng tỉ số 0-3.

Đặng Thị Hồng (bìa trái) ngậm ngùi với nỗi oan khó lý giải ở tuổi 19 (Ảnh: FIVB)

Ngay sau khi sự việc nổ ra, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) lập tức ra thông báo, nhấn mạnh việc "đã tuân thủ các quy định của FIVB về thủ tục đăng ký vận động viên cũng như nộp đầy đủ hồ sơ cầu thủ cho FIVB trước giải". VFV thậm chí còn cho biết đã tiến hành khiếu nại theo quy trình, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam để làm rõ và bảo vệ quyền lợi của VĐV cũng như uy tín của bóng chuyền Việt Nam.

...

Cho đến nay, người hâm mộ bóng chuyền và cả giới truyền thông vốn theo sát sự việc cũng chưa được biết FIVB ra thông báo cấm nữ cầu thủ Việt Nam nào tại giải thế giới. Trang chủ và các kênh truyền thông của VFV cũng chưa công bố bất cứ thông báo nào về việc FIVB có phản hồi các văn bản khiếu nại từ phía Việt Nam hay không. Cũng chẳng lãnh đạo nào của VFV nói về điều này cho đến sau cuộc họp hôm 11-9, Ban Chấp hành VFV ra thông báo có nội dung "Các VĐV không đủ điều kiện được FIVB xác định sẽ không được thi đấu tại các giải trong hệ thống thi đấu chính thức của bóng chuyền Việt Nam cho đến khi có quyết định khác".

Đột ngột thay đổi

VFV từng lên tiếng rằng vụ việc ở giải U21 thế giới chỉ là "trục trặc về giấy khai sinh", chứ không phải gian lận giới tính hoặc sử dụng chất cấm. Tuy vậy, trong khi giới chức bóng chuyền quốc tế chưa trả lời cụ thể (hoặc có văn bản hồi đáp nhưng không được VFV công bố) thì chính VFV lại đột ngột thay đổi quan điểm.

Quyết định cấm thi đấu với Đặng Thị Hồng được ban hành, cho thấy sự cương quyết của VFV trong việc tuân thủ các quy định quốc tế. Không khó để thấy, Đặng Thị Hồng cùng tuyển U19 dự giải châu Á 2024 và giành vé dự giải thế giới 2025, nếu VFV làm nghiêm và kiểm tra rốt ráo từ đầu ở mọi khâu, liệu mọi việc có bị "đổ bể" để khiến uy tín bóng chuyền Việt Nam xuống rất thấp như hiện nay.

Chưa có bất kỳ tổ chức nào xác định giới tính của Bích Tuyền hay Đặng Thị Hồng, vì các lý do đạo đức, nhân quyền. Tuy nhiên, một khi xác định tuân thủ quy định của FIVB và xem xét việc xác định rối loạn giới tính cho VĐV để bảo đảm tư cách tham gia các giải đấu trong cũng như ngoài nước, bóng chuyền Việt Nam lại khiến người ta mất niềm tin bằng chính cách làm thiếu công bằng, minh bạch.

"Việc xử lý mạnh tay với Đặng Thị Hồng, phải chăng VFV thừa nhận FIVB đã đúng còn chính mình đã sai ngay từ đầu và sai rất nghiêm trọng, thậm chí còn không rõ sai ở điểm nào (!?). Ai trong bộ máy VFV để sai sót xảy ra, liệu có dám dũng cảm chịu trách nhiệm?

Tác giả: Đông Linh

Nguồn tin: Báo Người Lao động