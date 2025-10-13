Dân mạng 'réo tên' Ngân Collagen khi DJ Ngân 98 bị bắt

Ngân Collagen từng dính ồn ào với DJ Ngân 98 hồi tháng 5. Ảnh: Trần Thị Bích Ngân/Facebook.



Ngày 13/10, thông tin Ngân 98 (tên thật: Võ Thị Ngọc Ngân, sinh năm 1998) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm bùng nổ trên mạng xã hội.

Ngoài các tài khoản mạng xã hội của nữ DJ, không ít người còn tràn vào kênh TikTok của Ngân Collagen (tên thật: Trần Thị Bích Ngân, sinh năm 1995).

Dưới video quảng cáo mỹ phẩm của cô được đăng sáng cùng ngày, nhiều người "báo tin" Ngân 98 bị bắt cũng như nhắc đến ồn ào trước kia của cả hai. Tuy nhiên, "phú bà Cần Thơ" chưa phản hồi bình luận nào hay nhắc đến vấn đề này.

Vào tháng 5, Ngân Collagen và Ngân 98 từng chiếm sóng mạng xã hội khi đấu tố nhau liên quan sản phẩm giảm cân mình quảng cáo.

DJ Ngân 98 bị bắt tạm giam, khởi tố liên quan đến sản phẩm giảm cân cô quảng cáo, kinh doanh. Ảnh: DJ Ngân 98/Facebook.



Theo đó, một người tự nhận là khách từng mua sản phẩm giảm cân của Ngân 98 tố nữ DJ bán hàng kém chất lượng, nói đã đem sản phẩm đi kiểm nghiệm và phát hiện có chất ảnh hưởng sức khỏe.

Sau khi tìm hiểu, Ngân 98 cho rằng vị khách này là nhân viên bên phía Ngân Collagen và thậm chí cùng chồng về tận Cần Thơ đối chất, cho rằng Ngân Collagen muốn "chơi xấu" mình.

Về phía Ngân Collagen, một nữ nhân viên tên H. cho biết người mua hàng của Ngân 98 thực chất là "bà dì" của cô hiện sống tại Mỹ, cô chỉ là người chuyển tiền giúp. Cũng chính "bà dì" này là người đem sản phẩm đi kiểm định. Bản thân Ngân Collagen không hề biết sự việc này.

Thời điểm đó, cả sản phẩm của Ngân Collagen và Ngân 98 kinh doanh, quảng cáo cũng đều vào tầm kiểm tra của cơ quan chức năng và được lấy mẫu điều tra, xác minh.

Sau màn đối chất được livestream hút hàng trăm nghìn người xem, Ngân Collagen khóa Facebook, khóa bình luận trên TikTok. Khi trở lại vào đầu tháng 6, cô cũng chỉ đăng video về cuộc sống thường ngày, khoe vườn cây ăn trái hay biệt phủ mới dọn vào sống mà không nhắc đến Ngân 98.

Hiện, "phú bà Cần Thơ" cũng không còn sử dụng kênh TikTok chính có hơn 600.000 người theo dõi mà hoạt động trên kênh phụ có 150.000 follow.

Trong khi đó, Ngân 98 vẫn để công khai các tài khoản mạng xã hội, thậm chí tích cực đăng video giải thích, cập nhật tình hình. Ngày 21/5, cô còn đến làm việc với cán bộ thanh tra thuộc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và cung cấp toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến các sản phẩm đang quảng bá, khẳng định các sản phẩm hiện tại không liên quan đến Công ty TNHH Zubu.

Đến ngày 12/10, một ngày trước khi thông tin bị khởi tố, bắt tạm giam, Ngân 98 vẫn chia sẻ video đi diễn ở một nhà hàng tại TP.HCM. Kênh TikTok của cô cũng đăng clip nhảy, hát nhép theo nhạc, hiện tràn ngập bình luận tò mò của dân mạng.

Tác giả: Mai An

Nguồn tin: znews.vn

