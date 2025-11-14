10 loại quả cứ ra chợ là thấy, ăn vào đánh bay mỡ bụng không phải ai cũng biết

Bưởi

Bưởi được xem là "ngôi sao" trong thực đơn giảm cân. Loại quả này chứa hợp chất naringenin và các enzyme tự nhiên giúp cải thiện độ nhạy Insulin và điều hòa đường huyết. Điều này ngăn chặn cơ thể lưu trữ chất béo, đặc biệt là quanh vùng bụng. Lượng vitamin C và nước dồi dào trong bưởi cũng giúp tăng cường trao đổi chất và tạo cảm giác no lâu.

Các loại quả mọng

Nhóm quả mọng bao gồm dâu tây, việt quất, mâm xôi... Đây là nguồn cung cấp chất xơ và chất chống oxy hóa anthocyanin tuyệt vời. Chất xơ giúp kiểm soát cơn đói và cải thiện tiêu hóa, trong khi anthocyanin có tác dụng giảm viêm và cải thiện quá trình chuyển hóa chất béo, trực tiếp hỗ trợ việc giảm mỡ bụng.

(Ảnh minh họa: Daily Express)

Táo

Táo nổi tiếng với hàm lượng chất xơ hòa tan pectin cao. Pectin giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, từ đó duy trì cảm giác no lâu hơn và hạn chế việc bạn nạp thêm calo. Ăn một quả táo nguyên vỏ không chỉ cung cấp chất xơ mà còn hỗ trợ sức khỏe đường ruột, một yếu tố then chốt giúp giảm đầy hơi và tích trữ mỡ bụng.

Bơ

Bơ chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn, một loại chất béo lành mạnh đã được chứng minh là có thể giảm cảm giác thèm ăn và giúp phân phối lại mỡ bụng theo hướng có lợi cho sức khỏe hơn (giảm mỡ nội tạng). Bơ cũng giàu chất xơ, giúp ổn định đường huyết.

Dứa

Dứa chứa enzyme độc đáo gọi là bromelain, có khả năng hỗ trợ tiêu hóa protein và được cho là có tác dụng phân giải chất béo trong dạ dày. Mặc dù có vị ngọt, dứa chứa nhiều nước và vitamin C, giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Ăn vài lát dứa sau bữa ăn là một cách tuyệt vời để hỗ trợ tiêu hóa.

...

Chuối

Chuối cung cấp tinh bột kháng, một loại carbohydrate hoạt động như chất xơ, giúp cải thiện hệ vi sinh đường ruột và làm chậm quá trình hấp thu đường. Ngoài ra, hàm lượng kali cao trong chuối giúp cân bằng điện giải, giảm tình trạng giữ nước và đầy bụng, khiến vòng eo trông thon gọn hơn.

Dưa hấu

Với hơn 90% là nước và calo thấp, dưa hấu là lựa chọn lý tưởng cho người giảm cân. Hàm lượng nước cao giúp bạn cảm thấy no nhanh và no lâu, hạn chế lượng thức ăn nạp vào sau đó. Dưa hấu cũng chứa chất chống oxy hóa Lycopene, có lợi cho sức khỏe tổng thể.

Kiwi

Kiwi là loại trái cây ít đường, giàu chất xơ và vitamin C. Chất xơ trong kiwi giúp hỗ trợ nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón. Các nghiên cứu cho thấy, việc tiêu thụ kiwi có thể giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn, từ đó giảm khả năng tích tụ chất béo, đặc biệt là mỡ bụng.

Đu đủ

Đu đủ chứa enzyme papain, giúp hỗ trợ tiêu hóa protein và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Giống như các loại trái cây khác trong danh sách, đu đủ giàu chất xơ và ít calo, giúp bạn có cảm giác no. Ăn đu đủ thường xuyên còn giúp cải thiện sức khỏe đường ruột, một yếu tố quan trọng trong việc giảm mỡ nội tạng.

Chanh và cam

Chanh, cam và các loại quả có múi khác rất giàu vitamin C. Vitamin C không chỉ tăng cường miễn dịch mà còn giúp tăng cường chuyển hóa chất béo thành năng lượng. Việc uống nước chanh ấm hoặc thêm cam vào bữa ăn sáng là cách đơn giản để thanh lọc cơ thể và hỗ trợ quá trình đốt cháy mỡ thừa.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: Báo VOV