Đà Nẵng mở bán hơn 300 căn hộ nhà ở xã hội, giá từ hơn 700 triệu đồng/căn

Theo đó, có 305 căn hộ tại khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside (phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) được đưa ra thị trường trong đợt mở bán này. Diện tích mỗi căn từ 44,5 – 70 m², bố trí 1 đến 3 phòng ngủ.

Giá bán thống nhất 16 triệu đồng/m², tương đương mỗi căn hộ dao động từ 712 triệu đồng đến gần 1,2 tỉ đồng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chưa tính 2% phí bảo trì.

Dự án Nhà ở xã hội tại khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside



Điều kiện mua nhà ở xã hội

Hồ sơ đăng ký mua sẽ được tiếp nhận từ ngày 7-10 đến 23-10 tại văn phòng Ban quản lý dự án Chung cư nhà ở xã hội tại lô B4-2 thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside.

Đối tượng được đăng ký mua gồm: người có công với cách mạng, người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp… Điều kiện cụ thể được áp dụng theo Luật Nhà ở và Nghị định 100 của Chính phủ.

Đáng chú ý, người độc thân có thu nhập thực nhận hằng tháng không quá 15 triệu đồng sẽ đủ điều kiện nộp hồ sơ.

Trường hợp đã kết hôn, tổng thu nhập của cả hai vợ chồng không vượt quá 30 triệu đồng/tháng, tính theo bảng lương được cơ quan, đơn vị xác nhận.

Dự án chung cư Nhà ở xã hội tại lô đất B4-2, Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside do Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng triển khai, gồm 6 tòa tháp cao 21 tầng nổi, một tầng tum và một tầng hầm. Tổng số căn hộ của dự án là 1.809 căn, trong đó có 1.165 căn nhà ở xã hội để bán, 348 căn hộ thương mại và 296 căn nhà ở xã hội cho thuê

