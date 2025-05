Nghệ An vượt chỉ tiêu xây dựng nhà ở xã hội gần 200%, Hà Tĩnh khó hoàn thành nhiệm vụ

Ký túc xá Nhà máy Luxshare-ICT Nghệ An ở Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: Báo Nghệ An

Nghệ An: Vượt chỉ tiêu được giao 194%

Báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết, trong giai đoạn từ 2021 đến nay, tỉnh Nghệ An đã và đang triển khai đầu tư xây dựng 37 dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân và đối tượng thu nhập thấp, tổng quy mô khoảng 18.107 căn hộ. Trong đó, đã hoàn thành tổng số 1.756 căn; đang tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng (dự án đã có chủ trương đầu tư, đã lựa chọn chủ đầu tư, cấp phép xây dựng, đã khởi công xây dựng) 29.245 căn.

Tại Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 27/02/2025, Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu tỉnh Nghệ An hoàn thành 1.420 căn trong năm 2025. Qua kiểm tra thực tế, Bộ Xây dựng nhận thấy khả năng hoàn thành tiến độ năm 2025 của các dự án cụ thể như sau:

Nhà lưu trú công nhân dự án Nhà máy Luxshare - ICT (Nghệ An) 2 tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An do Công ty TNHH Luxshare -ICT (Nghệ An) làm chủ đầu tư: quy mô 3.288 căn (6 tòa, hiện đang thi công 3 tòa đến tầng 10), dự kiến hoàn thành 1.644 căn trong năm 2025.

Dự án Khu nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế Đông Nam tại vị trí số 01 tại xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An do Công ty CP địa ốc Kim Thi làm chủ đầu tư: quy mô 525 căn (7 tòa, hiện đang thi công 5 tòa trong đó 4 tòa đang hoàn thiện), dự kiến hoàn thành 375 căn trong năm 2025.

Dự án Nhà máy Radiant Opto - Electrics Việt Nam Nghệ An tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An do Công ty TNHH Radiant Opto - Electrics Việt Nam Nghệ An làm chủ đầu tư: đang hoàn thiện 03 tòa, sẽ hoàn thành 369/369 căn trong năm 2025.

Khu ký túc xá Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất linh kiện sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô Ju Teng tại KCN Hoàng Mai, xã Lộc Quỳnh, thị xã Hoàng Mai do Công ty TNHH Khoa học công nghệ Ju Teng (Việt Nam) làm chủ đầu tư: quy mô 2.291 căn, dự kiến hoàn thành 300 căn trong năm 2025.

Dự án Khu nhà ở cao tầng, liền kề, biệt thự Nam đường Nguyễn Viết Xuân tại Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An do Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 30 làm chủ đầu tư: dự kiến hoàn thành 68/68 căn trong năm 2025.

"Như vậy, với tình hình triển khai thực tế nêu trên, trong năm 2025 dự kiến các dự án sẽ hoàn thành 2.756//1.420 căn, vượt chỉ tiêu (194%) được Thủ tướng Chính phủ giao", Bộ Xây dựng cho biết.

...

Hà Tĩnh: Khó hoàn thành nhiệm vụ

Báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy: Kết quả phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2021 đến nay có 1 dự án nhà ở công nhân hoàn thành xây dựng với quy mô 152 căn hộ. Tại Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 27/02/2025, Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành 200 căn trong năm 2025.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh chỉ có 1 dự án đang triển khai là Dự án thí điểm nhà ở xã hội tại phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh (giai đoạn 2), quy mô 488 căn: đã chấp chủ trương đầu tư, đã lựa chọn chủ đầu tư, đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến khởi công vào quý IV năm 2025.

"Qua kiểm tra thực tế, tỉnh Hà Tĩnh khó có khả năng hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội được Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2025", Bộ Xây dựng đánh giá.

Dành đủ quỹ đất cho các dự án nhà ở xã hội

Để quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã được Thủ tướng Chính phủ giao (năm 2025 là 200 căn; của cả Đề án đến năm 2030 là 3.700 căn) với khối lượng cần hoàn thành rất lớn, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh thường xuyên đôn đốc chủ đầu tư cũng như các cơ quan chức năng của địa phương, đẩy nhanh việc thực hiện các thủ tục hành chính để sớm cấp phép, khởi công dự án ngay trong Quý III/2025.

Đối với các dự án nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% thuộc dự án nhà ở thương mại, khu đô thị đã có chủ đầu tư, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng gồm: Khu đô thị thương mại, dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ; Khu đô thị Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh; Khu đô thị tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh và thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, UBND tỉnh cần khẩn trương đôn đốc, giao chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, khu đô thị theo pháp luật về nhà ở, khởi công ngay trong năm 2025 làm cơ sở hoàn thành chỉ tiêu những năm tiếp theo.

Tương tự, tại tỉnh Nghệ An, với các dự án đang triển khai, chưa hoàn thành toàn bộ gồm: Nhà lưu trú công nhân dự án Nhà máy Luxshare - ICT (Nghệ An) 2 tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, còn lại 1.644 căn chưa thi công; Khu ký túc xá Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất linh kiện sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô Ju Teng tại KCN Hoàng Mai, xã Lộc Quỳnh, thị xã Hoàng Mai 1.991 căn chưa thi công, Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh tập trung nguồn lực, đôn đốc chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Đối với các dự án đã lựa chọn chủ đầu tư, UBND tỉnh Nghệ An khẩn trương bàn giao quỹ đất, thẩm định thiết kế, cấp phép xây dựng… và đôn đốc các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội thực hiện khởi công ngay trong năm 2025 làm cơ sở hoàn thành chỉ tiêu những năm tiếp theo.

"Địa phương cần rà soát, bổ sung quy hoạch đô thị, quy hoạch khu công nghiệp, bảo đảm dành đủ quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội. Các vị trí quy hoạch nhà ở xã hội cần phải được chọn lựa kỹ lưỡng và ưu tiên các vị trí đẹp, đặc biệt là những khu đất gần khu vực đô thị và khu công nghiệp, phù hợp, thuận tiện, đồng bộ, kết nối hạ tầng để dễ dàng thu hút người dân và công nhân", Bộ Xây dựng đề nghị.

Tác giả: Phan Trang

Nguồn tin: Báo Chính Phủ