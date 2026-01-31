Đà Nẵng khởi tố các đối tượng lừa đảo 'chạy' suất nhà ở xã hội

Ngày 30/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Khổng (52 tuổi, trú xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng) và Trần Thị Thu Hà (55 tuổi, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố Trần Thị Thu Hà (55 tuổi, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng)

Thủ đoạn của các đối tượng là dù không có bất kỳ chức năng, thẩm quyền nào trong việc xét duyệt, cho thuê hoặc mua nhà ở xã hội nhưng vẫn tự nhận có mối quan hệ với cơ quan chức năng, có khả năng “chạy suất”, “xin căn hộ” tại các khu chung cư nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Các đối tượng chủ động tiếp cận những người hoàn cảnh khó khăn, nhu cầu nhà ở bức thiết, đưa ra thông tin gian dối để tạo lòng tin, phát cho bị hại mẫu đơn xin thuê, mua nhà ở xã hội, yêu cầu điền thông tin, ký tên, xác nhận chính quyền địa phương, sau đó thu tiền “đặt cọc” và “chi phí lo thủ tục” với số tiền hàng trăm triệu đồng mỗi trường hợp, cam kết sau 3-4 tháng sẽ được bố trí căn hộ.

...

Sau khi nhận tiền, các đối tượng không nộp hồ sơ đến cơ quan chức năng mà liên tục viện lý do trì hoãn, kéo dài thời gian, hứa hẹn vòng vo nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng của nhiều bị hại; số tiền được chuyển qua nhiều tài khoản trung gian rồi rút tiền mặt để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Khổng.

Lực lượng chức năng thông báo công dân nào là bị hại của Huỳnh Khổng và Trần Thị Thu Hà đề nghị liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng (địa chỉ: số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu) hoặc Điều tra viên Thiếu tá Lê Thanh An, số điện thoại 0905.680.890 để được hướng dẫn giải quyết.

Tác giả: CTV Đức Lâm

Nguồn tin: Báo VOV