Bắt trùm giang hồ Ý "ẻng" và 7 "đàn em"

Ngày 18-7, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra lệnh bắt giam 8 đối tượng trong băng, ổ nhóm tội phạm do trùm giang hồ Bùi Quốc Ý (tức Ý "ẻng"; SN 1981, ngụ nhà 381A, Quang Trung, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu.

Trùm giang hồ Ý "ẻng" và 7 "đàn em" bị bắt tạm giam. Ảnh: Công an Thanh Hóa



Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trong quá trình đấu tranh triệt xóa băng ổ nhóm này, lực lượng công an đã gặp không ít khó khăn trong việc củng cố tài liệu, chứng cứ và đấu tranh mở rộng các hành vi phạm tội của các đối tượng.

Bởi đây đều là những đối tượng hình sự cộm cán, từng vào tù ra tội về các tội danh như: Cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gây rối trật tự công cộng...

Với tinh thần quyết tâm đấu tranh không khoan nhượng đối với tội phạm băng ổ nhóm, chỉ trong một thời gian ngắn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ và thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng.

Trước đó, hàng chục cảnh sát xuất hiện khám xét nhà riêng của Bùi Quốc Đạt vào ngày 15-7



Đồng thời, thi hành lệnh bắt tạm giam 8 đối tượng, gồm: Bùi Quốc Ý (tức Ý "ẻng"); Trịnh Tuấn Anh (tức Anh "trác", SN 1976); Đào Duy Dũng (tức Dũng "Cà Mau", SN 1993); Trần Văn Cường (tức Cường "trắng", SN 1996); Lê Đức Anh (SN 1982); cùng ngụ phường Hạc Thành; Lê Đăng Trung (tức Trung "đơ", SN 1984) ngụ xã Lưu Vệ; Nguyễn Quốc Đông (tức Đông "tà", SN 1982; ngụ xã Hợp Tiến) và Bùi Khắc Phan (SN 1988); ngụ phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa.

...

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đây băng ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, núp bóng doanh nghiệp để can dự vào các hoạt động kinh tế như đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu các công trình xây dựng. Dưới sự điều hành của Bùi Quốc Ý, các "đàn em" thân tín là các đối tượng hình sự, cộm cán sẵn sàng đe dọa, thậm chí đánh đập, hành hung đối với người khác.

Căn nhà đẹp lung linh của Bùi Quốc Đạt giữa ngã tư trung tâm phường Hạc Thành



Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm của Bùi Quốc Ý và các đối tượng liên quan.

Trước đó, ngày 15-7, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc và Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành khám xét nhà trùm giang hồ Ý "ẻng" (tức Bùi Quốc Ý, ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Ý "ẻng" là đối tượng cầm đầu băng nhóm tội phạm, có nhiều đàn em thân tín là các đối tượng hình sự, có tiền án, tiền sự

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động