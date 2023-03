Cựu chánh án ngồi tù vẫn sưu tầm ảnh phụ nữ bikini, tụ tập người thân, bạn bè ăn nhậu

Bị giam trong tù, một số quan chức Trung Quốc vẫn không từ bỏ những thói hư tật xấu và cố gắng sử dụng những thủ đoạn bất hợp pháp để tìm kiếm đặc quyền.

Hối lộ cai ngục, đi tù như đi nghỉ mát

Ma Jianguo, cựu phó thị trưởng quận Jinniu ở Thành Đô, bị kết án 15 năm tù vì tội biển thủ công quỹ và tiêu hủy tài liệu kế toán.

Theo báo chí đưa tin, trong tù, Ma Jianguo không mặc quần áo tù, không ăn cơm tù, có thể đến khách sạn và nhà hàng để tổ chức tiệc, về nhà qua đêm, ra ngoài gặp gỡ người thân và bạn bè, cất giữ tiền mặt và thuốc lá trong phòng giam, sử dụng di động trong tù để xử lý công việc của công ty như đi nghỉ mát.

Ma Jianguo, cựu phó thị trưởng quận Jinniu ở Thành Đô



Trong thời gian thụ án, Ma Jianguo đã "hoàn trả" tiền xăng cho những chiếc ô tô mà cai ngục sử dụng; trả 2.000 nhân dân tệ một tháng làm "lương" cho Liu Bo, khi đó là giám đốc Nhà tù số 1 Tây Tứ Xuyên.

Tòa án cho rằng Ma Jianguo đã phạm tội mới trong thời gian thụ án và cần phải bị trừng phạt nghiêm khắc theo pháp luật, vì vậy ông ta bị kết án thêm 20 năm tù.

Sưu tầm ảnh phụ nữ mặc bikini, ảnh khỏa thân trong tù

Ma Jianguo không phải là người duy nhất được hưởng "đặc quyền" bên trong nhà tù.

Jia Yongxiang, cựu chánh án Tòa án Nhân dân Trung cấp Thẩm Dương và Liang Fuquan, phó chánh án, đã tiêu trung bình hơn 1.000 nhân dân tệ mỗi ngày trong trại tạm giam. Hai người được chuyển đến phòng biệt giam, nơi họ có thể tự do đi lại, tụ tập người thân và bạn bè đến ăn uống trong nhà hàng của trại giam.

Không chỉ thế, Jia Yongxiang còn sưu tập ảnh phụ nữ trong phòng giam, cắt ảnh người đẹp mặc bikini và ảnh phụ nữ khỏa thân trên tạp chí rồi ghi vào sổ tay.

Tìm mọi cách “vượt ngục”

Một số quan chức sa ngã sau khi vào tù đã không suy ngẫm về tội ác của mình mà vắt óc suy nghĩ để “vượt ngục” trước. Bảo lãnh y tế được một số quan coi là một cách phổ biến để được ra tù sớm, đặc biệt là đối với những "căn bệnh nhà giàu" như huyết áp cao, tiểu đường và bệnh tim, vốn đã trở thành phương tiện trốn tránh hình phạt của họ.

Lin Chongzhong, cựu phó thị trưởng thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông, bị kết án 10 năm tù vì tội nhận hối lộ.

Cùng thời điểm tòa án tuyên án, Tòa án trung cấp thành phố Heyuan đã cho phép Lin Chongzhong được tạm tha để điều trị y tế và thi hành án bên ngoài nhà tù với lý do Lin Chongzhong bị huyết áp cao và các bệnh khác.

Lin Chongzhong, cựu phó thị trưởng thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông (Ảnh cắt từ clip)



Một năm sau, khi Viện kiểm sát tỉnh Quảng Đông điều tra cho thấy ông ta không đáp ứng các điều kiện để được ân xá nên đã bị "gửi" trở lại nhà tù.

...

Vào tháng 7 năm 2010, Shi, cựu giám đốc Sở Đất đai huyện Yangshuo, đã bị Tòa án quận Qixing, thành phố Quế Lâm kết án 10 năm tù vì tội nhận hối lộ, ông ta được tạm thời thụ án bên ngoài nhà tù vì mắc bệnh thấp tim và bàng quang.

Tuy nhiên, 4 năm sau, một số phương tiện truyền thông phanh phui rằng Shi không những không ngồi tù một ngày nào mà còn nhiều lần xuất hiện ở Quảng Châu, Nam Ninh, Liễu Châu, Hà Trì và những nơi khác, thậm chí còn bay đến Thành Đô, Tứ Xuyên.

Về vấn đề này, Văn phòng Công an quận Yangshuo báo cáo rằng Shi chỉ xin phép khi đến Nam Ninh và Quảng Châu để chữa bệnh, còn Shi không xin nghỉ khi đi nơi khác, điều này đã vi phạm các quy định quản lý liên quan. Cảnh sát đã tiến hành các cuộc nói chuyện giáo dục và khiển trách, đưa ra cảnh báo và báo cáo tình hình lên Tòa án quận Qixing của thành phố Quế Lâm.

Nhiều quan chức “hưởng” cuộc sống yên bình trong tù, nghiêm túc cải tạo

Bên cạnh những câu chuyện kể trên, nhiều người từng là quan chức phải cạo đầu, cởi bỏ xiêm y, thay đổi cách xưng hô, công việc.

Đối mặt với lao động chân tay nặng nhọc, họ sẽ cảm thấy ghê tởm và nhờ gia đình tìm mối quan hệ, mong được “chăm sóc đặc biệt”. Tuy ở trong tù nhưng họ vẫn giữ sĩ diện, xấu hổ khi đeo còng tay trước mặt người ngoài và từ chối khám chữa bệnh bên ngoài trại giam, không thể đối mặt với tội ác của mình, họ liên tục kêu ca.

Khi còn đương chức, điện thoại di động của họ liên tục đổ chuông, nhưng sau khi mãn nhiệm, họ rất ít được cấp dưới đến thăm. Lúc này mới thấy tình cảm gia đình là điều quý giá nhất. Với cảm giác mất mát nặng nề, họ thường rơi vào cảnh bơ vơ, cô đơn, đau đớn lo lắng, thậm chí có ý định tự tử.

Cựu bí thư phải xử lý 4.000 bóng đèn mỗi ngày

Vào tháng 7 năm 2013, Luo Yinguo, cựu bí thư của Maoming, Quảng Đông, đã bị kết án tử hình với thời gian ân xá hai năm vì tội nhận khối tài sản khổng lồ và hối lộ không rõ nguồn gốc.

Năm 2014, ông xuất hiện trong "The Officials in the High Wall" được phát sóng trên chuyên mục "Điều tra tin tức" của CCTV. Ông mặc đồng phục tù nhân và sống trong phòng giam rộng 20 mét vuông với 14 người. Ông kể lại cuộc sống trong tù của mình, sáng nào cũng dậy lúc 6h30, ăn sáng rồi vào xưởng lao động làm những công việc như lắp đèn, cắm dao đồng.

11h30 xong việc, ăn trưa. Sau đó nghỉ trưa một tiếng, đến chiều lại quay về xưởng tiếp tục cải tạo lao động. Buổi tối sau khi ăn xong có thể tập trung xem tivi và đi ngủ trước 10h30.

Luo Yinguo, cựu bí thư Maoming, Quảng Đông (Ảnh cắt từ clip)

Với 8 giờ cải tạo lao động mỗi ngày, Luo Yinguo đã làm được hơn 1.000 bóng đèn, sau đó ông có thể làm được 4.000 chiếc mỗi ngày.

Trong thời gian thụ án, ông cũng bỏ thuốc lá và dành phần lớn số tiền có thể mua sách. Khi nói đến tương lai, Luo Yinguo không có quá nhiều kỳ vọng, ông chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ cải cách lao động đúng hạn và đúng số lượng mỗi ngày. 2 năm sau, vào ngày 22 tháng 7 năm 2016, khi Luo Yinguo xuất hiện trở lại trên các mặt báo, đó là thông tin ông qua đời vì bệnh ung thư dạ dày.

Trần Lương Vũ, cựu Bí thư Thành ủy Thượng Hải, bị giam trong một phòng giam duy nhất rộng gần 20 mét vuông, có nhà vệ sinh riêng biệt. Đây là nơi chuyên giam các quan chức Trung Quốc. Mỗi phòng giam dành cho quan chức cấp cao gắn thiết bị sạch sẽ và người giám sát bên ngoài bất kể ngày đêm. Ông Vũ được cấp một đèn bàn khi cần đọc sách hoặc viết lách.

Tờ Ifeng cho biết, căn phòng thiết kế đặc biệt nhằm chống tự tử. Phạm nhân có lao đầu vào tường cũng không thể chấn thương sọ não mà chết vì tường được bọc đệm dày. Do là cựu quan chức cấp cao nên ông Vũ không phải mặc áo tù. Nguyên bí thư Thượng Hải thường chọn mặc âu phục nhưng không được phát ca-vát vì sợ tự tử.

Ông Vũ từng đề xuất sử dụng tiền cá nhân của mình để cải thiện đồ ăn, liệt kê những thực phẩm cần thiết như rượu vang đỏ, đào nhân,… nhưng bị từ chối.

Tác giả: T. Linh (Theo Baidu)

Nguồn tin: giadinhonline.vn