Cục Hàng không xử lý thế nào với 4 tiếp viên Vietnam Airlines?

Theo Công an TP.HCM, lúc 8h45 ngày 16/3, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện lô hàng hóa khoảng 60 kg, gồm 4 vali của 4 tiếp viên Vietnam Airlines bay từ Pháp về Việt Nam dấu hiệu nghi vấn. Sau đó, đơn vị này phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM tiến hành kiểm tra, phát hiện trong 4 vali có tổng cộng 327 tuýp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng, bên trong chứa tổng cộng 11,2 kg ma túy các loại. Nhóm tiếp viên bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Tuy nhiên đến ngày 22/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên này với lý do chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự.