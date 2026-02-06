Công ty trạm sạc của tỉ phú Phạm Nhật Vượng vừa có nữ chủ tịch mới

Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-GREEN vừa công bố quyết định bổ nhiệm bà Phạm Thanh Thúy giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc. Bà Thúy thay thế ông Nguyễn Thành Dương, người xin rời vị trí vì lý do cá nhân. Quyết định có hiệu lực từ ngày 5/2/2026.

Bà Phạm Thanh Thúy là lãnh đạo có nhiều năm kinh nghiệm trong hệ sinh thái Vingroup, với hơn 12 năm đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao. Trước khi được bổ nhiệm, bà giữ chức Tổng Giám đốc V-GREEN. Trong quá trình công tác, bà từng là Giám đốc vận hành miền Bắc của Vinhomes, Giám đốc vận hành kinh doanh toàn cầu của VinFast và Tổng Giám đốc VinFast Bắc Mỹ.

Bà Thúy tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại với thành tích xuất sắc. Bà được đánh giá cao về năng lực quản trị, kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp quy mô lớn và am hiểu chiến lược phát triển thị trường trong bối cảnh toàn cầu hóa. Việc bà đảm nhiệm đồng thời hai vị trí chủ chốt được kỳ vọng sẽ giúp V-GREEN tăng cường năng lực lãnh đạo và triển khai hiệu quả chiến lược phát triển dài hạn.

V-GREEN là doanh nghiệp chuyên phát triển hạ tầng trạm sạc xe điện, tập trung vào ô tô và xe máy điện, đồng thời cung cấp nền tảng phần mềm tích hợp cho các đối tác. Công ty do tỉ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, sáng lập và hiện nắm giữ khoảng 90% vốn điều lệ. V-GREEN được tách ra từ bộ phận phát triển trạm sạc của VinFast, hoạt động độc lập nhằm đẩy nhanh quá trình đầu tư và mở rộng mạng lưới.

Hiện doanh nghiệp đã xây dựng mạng lưới hàng nghìn trạm sạc trên cả nước, đồng thời triển khai khoảng 4.500 trạm đổi pin xe máy điện, hướng tới mục tiêu đạt 45.000 trạm đổi pin vào quý I/2026. Song song đó, V-GREEN cũng mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế như Indonesia, Philippines và Ấn Độ.

