Công bố các Quyết định về công tác cán bộ

Tin Hà Tĩnh

Chiều ngày 4/4, Công an tỉnh tổ chức lễ công bố các Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Tham dự buổi lễ có đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Lãnh đạo các phòng chức năng, công an Thị xã Hồng Lĩnh.