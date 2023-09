Công an xác định tài xế xe Thành Bưởi vượt trái gây tai nạn chết 4 người

Hiện trường vụ xe khách Thành Bưởi tông xe 16 chỗ khiến 4 người chết, 5 người bị thương - Ảnh: A.B.

Ngày 30-9, Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đang tiếp tục điều tra vụ "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" xảy ra tại quốc lộ 20 giữa xe Thành Bưởi và xe 16 chỗ khiến bốn người chết, nhiều người bị thương.

Camera ghi hình xe Thành Bưởi vượt trái, đâm trực diện ô tô 16 chỗ làm 4 người chết

Bốn nạn nhân được xác định gồm anh Nguyễn Văn Cảnh (33 tuổi), anh Nguyễn Xuân Khang (17 tuổi), ông Nguyễn Anh Tuấn (47 tuổi) và bà Đoàn Thị Liên (59 tuổi, cùng ngụ huyện Đức Linh, Bình Thuận).

Thông tin ban đầu, khoảng 2h30 sáng cùng ngày, ông Hoàng Văn Tính (37 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) điều khiển xe khách giường nằm của nhà xe Thành Bưởi biển số 50F-004.83 chở theo 32 hành khách trên quốc lộ 20, hướng Đồng Nai đi Lâm Đồng.

Khi đến km48, đoạn thuộc ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, ông Tính chạy xe vượt bên trái xe tải biển số 60C-345.13 do anh Hoàng Đăng Tuấn (28 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ) đi cùng chiều phía trước.

Tuy nhiên, trong lúc vượt, đầu xe giường nằm bên phải đâm vào phía sau bên trái của xe tải. Sau đó, xe khách lấn qua phần đường chiều ngược lại và đâm trực diện vào ô tô loại 16 chỗ biển số 86B- 015.75 do anh Nguyễn Văn Cảnh điều khiển chở theo 8 hành khách.

Hậu quả anh Cảnh và anh Khang chết tại chỗ, ông Tuấn và bà Liên chết trên đường đi cấp cứu.

Ngoài ra, năm người khác trên xe 16 chỗ bị thương được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán cấp cứu.

Trong đó, bốn người bị thương nặng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai điều trị gồm: chị Đinh Trần Thủy Ngọc (27 tuổi), bà Giang Thị Ba (63 tuổi), anh Lê Cần Thiện (30 tuổi) và bà Phạm Thị Mốt (45 tuổi, cùng ngụ huyện Đức Linh, Bình Thuận).

Đến 8h ngày cùng ngày, tài xế Hoàng Văn Tính đã đến trụ sở công an đầu thú. Hiện Công an huyện Định Quán đã tạm giữ hình sự Tính để tiếp tục điều tra.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Đồng Nai và huyện Định Quán đã đến hiện trường chỉ đạo điều tra vụ việc.

Để hỗ trợ gia đình các nạn nhân, Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, bị thương 3 triệu đồng.

Ngoài ra, đại tá Trần Anh Sơn, phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và Phòng Cảnh sát giao thông hỗ trợ tất cả nạn nhân tổng cộng 2 triệu đồng/người. Huyện ủy và Ban An toàn giao thông huyện Định Quán hỗ trợ nạn nhân tử vong 5 triệu, người bị thương 3 triệu đồng/người.

Xe Thành Bưởi tông chết hai anh em ruột Ngày 24-7, Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) xác nhận đang tạm giữ lái xe Thành Bưởi và phương tiện trong vụ tai nạn trên quốc lộ 20 khiến hai anh em ruột chết. Theo công an, bước đầu xác định tài xế xe khách Thành Bưởi vượt trái, lấn qua làn xe chiều ngược lại gây tai nạn. Trước đó, khoảng 21h tối 23-7, xe khách biển số 51B-295.47 của nhà xe Thành Bưởi chạy trên quốc lộ 20, hướng từ Đà Lạt đi TP.HCM. Khi đến km04 trên tuyến quốc lộ 20, đoạn thuộc ấp Lê Lợi 1 (xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) xe khách vượt lên thì tông vào xe máy 60B4-324.61 chạy chiều ngược lại. Cú tông mạnh làm cho xe máy và người trên xe văng mạnh ra xa. Hai anh em ruột Nguyễn Kim Hoàng và Nguyễn Văn Điệp (cùng ngụ xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất) trên xe máy chết tại chỗ.

Tác giả: A Lộc - A Mi

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ