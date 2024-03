Nghi phạm bị Interpol truy nã đỏ trốn đến Đà Nẵng thì bị bắt

Nghi phạm bị Interpol phát lệnh truy nã đỏ bị bắt giữ và bàn giao cho cơ quan chức năng Hàn Quốc - Ảnh: H.B.

Công an Đà Nẵng vừa cho biết vào tối 8-3, các đơn vị của Công an thành phố đã phối hợp cùng Cục Đối ngoại (Bộ Công an) tiến hành bàn giao Im Ju Seob (53 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) cho cơ quan chức năng Hàn Quốc để di lý về nước xử lý theo quy định.

Người này là nghi phạm mà Interpol phát lệnh truy nã đỏ về hành vi điều hành trang web đánh bạc bất hợp pháp.

Theo cơ quan công an, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, từ tháng 2-2024, Phòng quản lý xuất nhập cảnh (Công an Đà Nẵng) phát hiện Im Ju Seob có lệnh truy nã quốc tế đang lẩn trốn trên địa bàn.

Trước đó người này đã nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và lưu lại TP.HCM một thời gian.

Lực lượng Công an Đà Nẵng đã tiến hành theo dõi, mật phục nơi tạm trú của Im Ju Seob tại một khách sạn trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng).

Khi thời cơ chín muồi và được sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố, các trinh sát của Phòng quản lý xuất nhập cảnh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, Cục Đối ngoại (Bộ Công an) tiến hành bắt giữ nghi phạm.

Theo thông tin ban đầu, Im Ju Seob bị cơ quan chức năng Hàn Quốc cáo buộc điều hành trang web đánh bạc bất hợp pháp. Trang web này mang tên S. đặt máy chủ tại Philippines, hoạt động từ đầu năm 2017 đến cuối năm 2019.

Trang web đánh bạc bất hợp pháp trên đã thu hút số lượng lớn người chơi, đặt cược, rút tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng với tổng số tiền đặt cược online khoảng trên 44,3 tỉ won (tương đương hơn 800 tỉ đồng Việt Nam).

Tác giả: Đoàn Cường

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ