Công an tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình tổ chức kỳ sát hạch lái xe đầu tiên

Theo đó, trong 3 ngày (10, 11 và 12/5), tại Trung tâm sát hạch lái xe trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đầu tiên, sau khi chính thức tiếp nhận chức năng quản lý, tổ chức sát hạch từ Sở Giao thông vận tải theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an.

Tham dự kỳ sát hạch đầu tiên này, có 749 học viên đăng ký thi sát hạch lái xe ô tô ở các hạng B, B.01 và C. Các học viên đã trải qua đầy đủ các nội dung kiểm tra gồm: phần thi lý thuyết trên máy tính, mô phỏng các tình huống giao thông và phần thi thực hành trên sân sát hạch, thi trên đường trường.

CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ tại kỳ sát hạch.



Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đây là đợt sát hạch đầu tiên sau khi Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Công an tỉnh đã yêu cầu Hội đồng sát hạch phát huy tinh thần trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc, đảm bảo công bằng, khách quan và tuyệt đối không để xảy ra sai sót hay tiêu cực.

Tại Quảng Bình, sáng ngày 15/5, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức khai mạc kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Đây là lần đầu tiên Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức sát hạch, kể từ khi tiếp nhận nhiệm vụ này.

...

Kỳ thi sát hạch này có 295 học viên các khóa đào tạo giấy phép lái xe tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nông nghiệp Quảng Bình. Trong đó, 47 học viên hạng B01, 110 học viên hạng B và 138 học viên hạng C.

CSGT Công an tỉnh Quảng Bình thực hiện nhiệm vụ tại kỳ sát hạch.



Trước khi bước vào kỳ thi sát hạch, các học viên đã được cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh quán triệt, phổ biến các quy định của kỳ thi. Học viên dự thi các hạng ô tô phải thực hiện 4 bài sát hạch gồm: Lý thuyết; lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng; thực hành kỹ năng lái xe trong hình và thực hành lái xe trên đường giao thông công cộng.

Đợt thi sát hạch lần này có hai điểm mới đáng chú ý, đó là các thí sinh trước khi bước vào các bài thi sẽ được kiểm tra nồng độ cồn và các thí sinh không may thi không đạt phần lý thuyết thi vẫn có thể tiếp tục thi phần thực hành. Ngoài ra, thực hiện Đề án 06, Phòng CSGT đã phối hợp với Bưu điện tỉnh Quảng Bình, trả GPLX và hồ sơ cho các thí sinh sát hạch đạt kết quả.

Tác giả: Mẫn Phong

Nguồn tin: Báo BVPL