Công an thu thập tài liệu vụ nữ hiệu trưởng bị cách chức vì hàng loạt sai phạm

Ngày 24-4, một nguồn tin cho biết Công an tỉnh Đắk Lắk đã cử tổ công tác đến Đảng ủy và UBND xã Dray Bhăng để thu thập tài liệu liên quan đến sai phạm của bà Võ Thị Hường, cựu Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Châu.

Trường Tiểu học Kim Châu nơi xảy ra nhiều sai phạm



Trước đó, UBND xã Dray Bhăng đã ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với bà Hường do có nhiều vi phạm trong quá trình công tác.

Đảng ủy xã Dray Bhăng đã giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã kiểm tra, làm rõ trách nhiệm và xem xét kỷ luật các đảng viên có liên quan đến việc làm sai lệch hồ sơ, tài liệu. Đồng thời, Đảng bộ UBND xã được giao chỉ đạo kiểm điểm, xử lý các giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Kim Châu có hành vi tiếp tay soạn đơn, gửi đơn, chỉnh sửa biên bản, làm sai lệch hồ sơ, giả mạo chữ ký, tài liệu; cũng như các trường hợp phối hợp, thông đồng để thanh toán chế độ giảng dạy sai quy định.

Ngoài ra, Đảng ủy xã yêu cầu thành lập đoàn kiểm tra để rà soát việc thanh toán các khoản kinh phí, chế độ giảng dạy, khen thưởng tại Trường Tiểu học Kim Châu; thu hồi, nộp ngân sách nhà nước các khoản chi sai, trục lợi.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã phản ánh, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bà Võ Thị Hường bị xác định có nhiều sai phạm nghiêm trọng. Cụ thể, bà bị cho là lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chi phối việc chi trả, phân bổ các chế độ khen thưởng; thanh toán chế độ giảng dạy không đúng quy định; hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ nhằm trục lợi cá nhân.

Đáng chú ý, bà Hường còn bị xác định đã chỉ đạo chỉnh sửa, giả mạo chữ viết, chữ ký trong biên bản họp cha mẹ học sinh nhằm hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ liên quan.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người Lao Động