Công an Hà Tĩnh truy tìm nghi can vụ c.ư.ớ.p giật tài sản

Ngày 16/1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị đang khẩn trương truy tìm Trần Chí Bảo (SN 2001, trú thôn Tân Xuyên, xã Tân Dân cũ – nay thuộc xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), nghi can liên quan vụ cướp tài sản xảy ra tối 14/1/2026 tại phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

Đối tượng Trần Chí Bảo. Ảnh: CAHT.



Đặc điểm nhận dạng, nam giới, cao khoảng 1,6 - 1,7 m, chân trái bị thương, vùng đầu gối đang chảy máu.

Trang phục Trần Chí Bảo khi bỏ trốn là quần đùi, áo khoác tối màu, đi chân trần, di chuyển bằng đường bộ.

Công an lưu ý, đối tượng có thể manh động, người dân không tự ý tiếp cận. Ảnh: CAHT.



Đặc biệt, Công an Hà Tĩnh lưu ý, đây là đối tượng nguy hiểm, có thể manh động, người dân không tự ý tiếp cận.

