Công an cảnh báo tình trạng học sinh "độ" xe điện chạy 90km/h

Công an xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng học sinh độ, chế xe điện, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi tham gia giao thông. Chỉ từ những linh kiện mua trên mạng, nhiều học sinh đã biến xe đạp điện thành "quái thú tốc độ"

Theo đó, thời gian gần đây qua nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm kín trên nền tảng TikTok liên quan đến các hoạt động mua bán linh kiện độ chế xe điện. Ngoài ra, trong nhóm này còn trao đổi, hướng dẫn cách lắp ráp nhằm biến xe điện thành "quái thú tốc độ".

Công an mời một số học sinh lên trụ sở để làm việc.

Từ thông tin thu thập được, ngày 3/4, Công an xã Anh Sơn kiểm tra nhà chị N.T. H. - trú tại địa phương, phát hiện cháu B.Đ.H., 14 tuổi, con trai chị H. đang trực tiếp lắp ráp, thay đổi kết cấu xe cho 6 học sinh, độ tuổi 13-16. Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều bộ thiết bị gồm: động cơ 3.000W, bình ắc quy, bộ IC (mạch tích hợp, còn gọi là chip) nguồn gốc nước ngoài...

Sau đó, Công an xã Anh Sơn đã mời số học sinh kể trên cùng phụ huynh các em đến trụ sở làm việc, giải thích rõ sự nguy hiểm của việc độ, chế xe điện. Ngoài ra, Công an xã Anh Sơn còn yêu cầu các em ký cam kết không tái phạm và cũng nhắc nhở các phụ huynh trong quản lý, giám sát con em, đồng thời buộc tháo dỡ các linh kiện đã lắp đặt, trả lại nguyên trạng xe.

Đại diện Công xã Anh Sơn cho biết, chỉ từ những linh kiện mua trên mạng, nhiều học sinh đã biến xe đạp điện thành "quái thú tốc độ". Theo đó, toàn bộ linh kiện được các cháu mua trên mạng. Việc lắp ráp cũng được học trên TikTok nhằm tăng vận tốc của xe lên, tạo kích thích khi tham gia giao thông. Sau khi độ, chế xe đạp điện có thể đạt tới tốc độ 90km/h. Vụ việc đã được phát hiện sớm, ngăn ngừa tình huống đáng tiếc có thể xảy ra.

Trước đó, anh Hoàng Đình Thêm, SN 1990, trú xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An – một thợ sửa xe ở trên địa bàn xã Kim Bảng cũng đã lên tiếng cảnh báo sự nguy hiểm của việc độ, chế xe điện sau khi một nhóm học sinh đến cửa hàng của anh để sửa xe. Theo người đàn ông này, bằng việc thay IC, thay động cơ công suất lớn hơn và lắp thêm bình ắc quy, xe đạp điện có thể đạt tốc độ 80-90km/h, còn xe máy điện có thể lên tới trên 100km/h.

Anh Thêm đưa cảnh báo về tình trạng học sinh độ xe, nhận được nhiều lượt lik và chia sẻ.

Người đàn ông này cho biết, bộ IC mua trên mạng có giá 600.000-700.000 đồng; động cơ loại 1.500W (động cơ xe đạp điện bình thường là 350W) giá 1-1,5 triệu đồng. Việc thay IC và động cơ nhằm tăng tốc độ của xe, còn lắp thêm ắc quy (2-6 chiếc tùy loại xe) sẽ giúp xe hoạt động liên tục trong thời gian dài. Việc lắp đặt thêm các linh kiện ngoài kết cấu xe đã được kiểm nghiệm, lưu hành của nhà sản xuất sẽ rất nguy hiểm.

"Xe khi được lắp các linh kiện, động cơ để tăng vận tốc lên gấp đôi, thậm chí hơn gấp đôi sẽ khiến xe bị rung, dẫn tới tay lái không vững và dễ lạc tay lái. Điều này không chỉ nguy hiểm đối với người điều khiển phương tiện mà còn gây nguy cơ mất an toàn đối với người tham gia giao thông trên đường", anh Thêm cho biết.

Tác giả: Hà Đan

Nguồn tin: nguoiduatin.vn