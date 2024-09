Cô giáo t.ử v.o.n.g sau va chạm với xe máy do h.ọ.c s.i.n.h điều khiển

Vụ tai nạn xảy ra vào tối 27/9, tại địa bàn thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Trao đổi với Người Đưa Tin, một lãnh đạo UBND thị trấn Đức Thọ cho biết, nạn nhân là cô giáo mầm non.

Theo đó, vào khoảng 19h, tại đường Yên Trung, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, em Hà Nhất Ng. (SN 2009, trú xã An Dũng) điều khiển xe máy (chưa rõ BKS) chở theo Nguyễn Quốc C. (SN 2010, trú xã Bùi La Nhân) đã xảy ra va chạm với xe máy do cô giáo Hồ Thị H. điều khiển. Cú va chạm đã khiến cô H. tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Bác sĩ Trần Thị Kim Cương, Trung tâm Y tế huyện Đức Thọ cho biết, bệnh nhân Hồ Thị H. (trú xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ) nhập viện cấp cứu lúc 19h20 phút. Khi nhập viện, bệnh nhân H. đã tử vong ngoại viện.

Được biết, cả 2 em đi trên xe máy đang là học sinh một trường THPT trên địa bàn huyện Đức Thọ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

