Cô gái ngồi xe lăn từ 5 tuổi, bàng hoàng khi biết mình có con

Tổ ấm hạnh phúc của Hồng Nhung.

Một buổi sáng đầu năm 2024, Hồng Nhung (25 tuổi, Bình Phước) bàng hoàng xen lẫn xúc động khi phát hiện mình sắp làm mẹ. Với một người phụ nữ bình thường, hành trình sinh con đã nhiều thử thách, với cô gái phải gắn bó với xe lăn từ lúc 5 tuổi bởi căn bệnh viêm tủy cấp, mọi thứ trở nên khó khăn gấp bội.

“Tôi sợ sức khỏe mình không đủ để giữ con”, Nhung kể lại với Tri Thức - Znews.

Suốt 9 tháng mang thai là chuỗi ngày không hề dễ dàng. Nhung bị cổ tử cung ngắn, phải liên tục di chuyển từ Bình Phước lên TP.HCM để thăm khám, uống thuốc giữ thai và theo dõi sát sao. Việc di chuyển bằng xe lăn trở nên khó khăn hơn khi bụng ngày một lớn.

Đồng hành với Nhung khi ấy luôn có chồng cô - Thanh Dương - cùng gia đình. Trải qua nhiều sóng gió, cô gái 25 tuổi luôn cảm thấy biết ơn và may mắn vì được yêu thương, che chở, và có cơ hội thực hiện giấc mơ làm mẹ dù mang trong mình nhiều thử thách đặc biệt.

Hành trình gian nan

8h, Nhung bắt đầu một ngày mới với việc chuẩn bị cho con đi học. Hiện tại, con trai cô 2 tuổi, khỏe mạnh và ngoan ngoãn.

Nhớ lại những ngày đầu làm mẹ, Nhung cảm thấy thử thách khi không thể tự bế hay tắm cho con như các bà mẹ bình thường. Mỗi lần thay tã hay vệ sinh cho bé, cô đều cần sự hỗ trợ của chồng hoặc mẹ ruột.

“Nếu không có mẹ và chồng, chắc tôi không thể xoay xở nổi”, Nhung chia sẻ.

Về sau, Nhung học cách chăm con. Cô tận dụng xe đẩy, ghế nâng và các dụng cụ hỗ trợ để cho con ăn, tắm, chơi. Ngay cả việc ru con ngủ hay dỗ bé nô đùa, cô cũng tìm ra những phương pháp phù hợp với cơ thể mình.

Hành trình làm mẹ không dễ dàng, nhưng với Nhung là điều quý giá nhất.

"Tôi phải nghĩ ra nhiều cách khác nhau để chăm con, từ cách đặt bé trên đùi, dùng gối hỗ trợ, đến những động tác bế an toàn. Dần dần, mọi thứ thành quen và tự nhiên hơn”, Nhung nói.

Dù vậy, sức khỏe sau sinh của Nhung vẫn suy giảm rõ rệt. Di chứng viêm tủy khiến cột sống lệch, lưng đau thường xuyên, đôi khi chỉ di chuyển vài mét cũng khiến cô mệt.

Vì thế, vợ chồng cô quyết định không sinh thêm con, tập trung chăm sóc sức khỏe và nuôi dạy bé hiện tại trong môi trường đầy yêu thương, an toàn và ổn định.

“Mỗi nụ cười, mỗi cái ôm của con đều là động lực để tôi tiếp tục cố gắng. Sự vất vả ấy không còn là gánh nặng nữa, mà trở thành niềm hạnh phúc mà tôi luôn trân trọng", Nhung tâm sự.

Vượt qua biến cố

Hồi còn nhỏ, Hồng Nhung từng là một đứa trẻ khỏe mạnh. Năm 5 tuổi, sau một buổi đi học về, cô bất ngờ mất hoàn toàn cảm giác ở hai chân.

Bác sĩ kết luận cô mắc viêm tủy cắt ngang, liệt từ rốn trở xuống. Từ đó, cuộc sống của Nhung gắn liền với xe lăn.

Những năm Nhung học tiểu học và trung học cơ sở, mẹ là người luôn đưa đón, bế cô vào lớp. Trong giờ học, cô không dám uống nước vì sợ không kiểm soát được việc đi vệ sinh.

Lên cấp 3, vì quãng đường 15 km quá xa và không muốn mẹ vất vả, Nhung quyết định nghỉ học. Đó cũng là thời gian cô rơi vào khủng hoảng, sống trong tiêu cực suốt một năm.

Bước ngoặt đến khi cô học nghề trang điểm, rồi tiếp tục theo đuổi phun xăm, làm móng. Nhung tự lập, thuê trọ cách nhà 30 km và đến năm 2023, mở tiệm riêng, vừa làm vừa đào tạo học viên.

Đám cưới ngọt ngào của cặp đôi vào năm 2023.

Sau đó, Nhung quen Thanh Dương (27 tuổi, Bình Phước) qua mạng xã hội. Ấn tượng với vẻ ngoài xinh xắn và nghị lực của cô, anh chủ động theo đuổi. Mỗi ngày, anh ghé qua tiệm cách nơi làm việc 3 km để mua đồ ăn sáng cho cô.

“Từng có nhiều bạn thích mình, muốn tìm hiểu mình nhưng mình không dám đặt niềm tin vào ai. Chuyện kết hôn và sinh con lại càng xa vời. Nhưng khi gặp anh, mọi thứ hoàn toàn thay đổi.

Anh không ngần ngại chuyện mình bị bệnh, sẵn sàng bế mình đi vệ sinh hoặc âm thầm lau dọn nếu mình chẳng may tiêu tiểu không tự chủ. Cách anh yêu thương, quan tâm khiến mình không còn tự ti về bản thân”, Nhung chia sẻ.

Khi ra mắt gia đình, cô càng xúc động trước sự ủng hộ của mẹ chồng.

Cuối năm 2023, họ kết hôn. Trong đám cưới, khoảnh khắc chú rể đẩy xe lăn đưa cô vào lễ đường khiến nhiều người không khỏi rơi nước mắt.

Từ cô bé mất đi đôi chân năm 5 tuổi đến người mẹ trẻ đầy nghị lực, Nhung đã đi qua một hành trình không dễ dàng. Với cô, con cái không chỉ là niềm vui, mà còn là món quà quý giá nhất mà cuộc đời đã bù đắp.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: znews.vn