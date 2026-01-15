Cô gái được shipper 'ruột' mời cưới sau 3 năm nhận hàng

Your browser does not support the video tag.

Khoảnh khắc shipper đưa thiệp cưới cho khách 'ruột' gây sốt Khoảnh khắc anh shipper đưa thêm tấm thiệp cưới cùng đơn hàng thường ngày, khiến cộng đồng mạng thích thú và chia sẻ tích cực.

Khoảng 17h ngày 11/1, khi đang ngồi trong nhà ở tỉnh Hưng Yên, Phương Hoa nghe tiếng gọi quen thuộc từ shipper giao hàng thường ngày. Khi mang đến 2 đơn hàng, anh bất ngờ trao tấm thiệp cưới của mình cho Hoa.

"Trước đây, mỗi lần anh giao hàng, tôi hay trêu vui rằng cưới thì phải mời tôi đấy. Không ngờ anh ấy lại mời thật", Hoa chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Theo Hoa, nam shipper khoảng 25 tuổi, là người giao hàng cho gia đình cô suốt gần 3 năm nay. Dù quen mặt, quen tên, nhưng đến giờ Hoa vẫn chưa biết nhà anh ở đâu.

"Dẫu vậy, tôi chắc chắn sẽ đi ăn cưới vì còn nhờ anh ship hàng dài dài", cô nói vui.

...

Tối hôm đó, khi xem lại camera an ninh, Hoa thấy rõ khoảnh khắc anh shipper đưa thiệp mời. Cảm thấy dễ thương, cô đăng đoạn video lên mạng xã hội để chia sẻ niềm vui nhỏ của mình. Không ngờ, clip nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác.

Thấy câu chuyện của mình được nhiều người hưởng ứng và chia sẻ, Hoa càng cảm thấy vui hơn. Cô cho biết gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều trào lưu mời cộng đồng mạng đi dự đám cưới rất dễ thương, nhưng bản thân chưa có dịp tham gia.

"Tôi nghĩ trước khi quen thì ai cũng là người lạ, tiếp xúc với nhiều người thì cuộc sống sẽ vui hơn", cô gái Hưng Yên nói.

Hoa cho biết thêm shipper "ruột" là người khá nghiêm túc, sống tình cảm và vợ chồng anh đều rất dễ mến. "Sau khi thấy bài viết được mọi người quan tâm, vợ anh shipper cũng vui lắm. Tôi chỉ mong hai vợ chồng anh hạnh phúc", Hoa nói.

Trên mạng xã hội, câu chuyện nhận được nhiều bình luận tích cực: "Dễ thương quá, sống đủ lâu để thấy cảnh này", "Chắc đám cưới anh có vài bàn riêng cho khách nhận hàng", "Một tấm thiệp cưới nhưng viral khắp mạng xã hội"...

Tác giả: Hoàng Hoàng

Nguồn tin: znews.vn