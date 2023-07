Clip: Thót tim cảnh lái xe máy bắt rắn khủng kẹp vào bánh xe

Your browser does not support the video tag.

Bắt rắn khủng bị kẹp vào vành bánh xe.

Con rắn nhìn rất to và dài bị quấn vào bánh xe máy, liên tục ngoe nguẩy cái đầu. Người đi xe máy một tay cầm đuôi con rắn, một tay cầm chiếc tông. Loay hoay một hồi lâu, người này đã dùng tông chẹn được đầu con rắn, rồi khống chế và lôi con vật thuộc loài bò sát này ra khỏi bánh xe.

...



Xem cảnh tưởng như trên nhiều người tỏ ra sợ hãi và cho rằng nếu gặp tình huống như vậy thì chỉ có bỏ chạy. Một số khác thì cho rằng, trong trường hợp như vậy cần hết sức cẩn thận vì nếu gặp phải rắn độc thì nguy cơ bị rắn cắn và gây thương tích sẽ rất nguy hiểm. Tốt nhất khi gặp trường hợp bị rắn quấn vào vành bánh xe cần dùng gậy dài xua đuổi con vật này đi.

Tác giả: Minh Trí

Nguồn tin: nguoiduatin.vn