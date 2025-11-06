Clip Đoàn Đi Băng 'nổ' về nước rửa vùng kín bất ngờ bị đào lại

Đoàn Di Băng thổi phồng công dụng của sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ Hanayuki Soft & Silk. Ảnh chụp màn hình.



Dư luận bùng nổ khi Nguyễn Quốc Vũ (48 tuổi, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng - tên thật Phạm Thị Thanh Thúy) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả tại Công ty Cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai.

Ngay sau thông tin này, cư dân mạng lập tức "đào" lại hàng loạt video quảng cáo cũ của Đoàn Di Băng, trong đó cô từng hết lời ca ngợi dung dịch vệ sinh Hanayuki Soft & Silk.

Quảng cáo "lố"

Trong một video, Đoàn Di Băng nói rằng bản thân đã được "y tá dùng chính sản phẩm này để vệ sinh sau sinh thường". "Băng có kinh nghiệm vì sinh 3 bé đều sinh thường, nên khi vừa xuống phòng là y tá đã dùng dung dịch vệ sinh này để rửa vết may. Chỉ 2-3 ngày là đã lành", cô nói.

Tuy nhiên, theo các bác sĩ sản khoa, vết rạch tầng sinh môn sau sinh thường cần 2-4 tuần để lành, tùy cơ địa và chăm sóc hậu sản. Việc quảng cáo "lành sau 2 ngày", là không có cơ sở khoa học.

Trong các clip khác, "nữ đại gia quận 7" tiếp tục khiến dư luận ngỡ ngàng với những tuyên bố thiếu căn cứ như: "10 người dùng thì 7 người hết đau bụng kinh", hay "một gia đình 4 năm chưa có con, sau khi dùng 3 chai đã mang thai".

Đoàn Di Băng gây phẫn nộ khi nói dung dịch vệ sinh mình bán có thể sử dụng để tắm, gội đầu, trị viêm ngứa da đầu, giảm mùi hôi nách và rửa mặt, thậm chí dùng được cho trẻ sơ sinh.



Đoàn Di Băng thậm chí cho rằng dung dịch này có thể dùng để tắm, gội đầu, trị viêm ngứa da đầu, giảm mùi hôi nách và rửa mặt. Đáng chú ý, một đoạn video khác còn khiến người xem phẫn nộ khi cô khẳng định sản phẩm dùng được cho cả trẻ sơ sinh.

"Bạn nào muốn mua một chai mà cả nhà dùng thì nên chọn sản phẩm này. Cả mẹ, bé, ba, ông bà đều có thể sử dụng", Đoàn Di Băng từng nói trong video quảng cáo.

Bên cạnh đó, trong một video quảng cáo thực phẩm chức năng bổ sung dinh dưỡng từ cỏ và rau xanh, Đoàn Di Băng khẳng định chỉ cần sử dụng 2-3 viên mỗi ngày, người dùng sẽ nói không với mụn nhọt, nóng trong người và táo bón. Cô cũng tuyên bố rằng một viên kẹo này tương đương với 5 kg rau củ quả.

...

Một video khác cũng được dân mạng chia sẻ lại cho thấy ông Nguyễn Quốc Vũ từng xuất hiện trên VTV1 vào năm 2024, kêu gọi cơ quan chức năng "xử lý triệt để hàng giả, hàng nhái".

"Hiện nay, rất nhiều người tiêu dùng mua nhầm hàng giả, hàng nhái, bị viêm da, hư da rồi tìm đến chúng tôi đòi bồi thường. Chúng tôi mong cơ quan chức năng giám sát, xử lý thật quyết liệt", chồng Đoàn Di Băng nói.

Phát ngôn này nay trở nên "kệch cỡm" khi chính người đàn ông này đang bị điều tra vì hành vi liên quan đến sản xuất, buôn bán hàng giả.

Dân mạng chia sẻ lại cho thấy chính ông Nguyễn Quốc Vũ từng xuất hiện trên VTV1 vào năm 2024.





Sự nổi tiếng không cứu được sai phạm

Trao đổi với Tri Thức - Znews, TS.LS Đặng Văn Cường, Đoàn luật sư TP Hà Nội, cho rằng vụ việc là lời cảnh tỉnh về rủi ro pháp lý khi người nổi tiếng lợi dụng danh tiếng để kinh doanh.

Theo vị chuyên gia, sự nổi tiếng dễ khiến một số người ngộ nhận về quyền lực, xem nhẹ đạo đức và pháp luật. Họ bị cuốn vào cuộc đua doanh số, thậm chí tiếp tay cho hàng giả, hàng kém chất lượng.

Ông Cường đề xuất cần quản lý chặt hoạt động quảng cáo của KOL, yêu cầu họ tuân thủ pháp luật và có đội ngũ tư vấn đạo đức, pháp lý khi kinh doanh. "Một KOL, người nổi tiếng được định hướng đúng có thể thúc đẩy kinh tế, quảng bá sản phẩm chất lượng và lan tỏa giá trị tích cực", ông nhấn mạnh.

Theo luật sư Lê Trung Phát, Đoàn Luật sư TP.HCM, Nghị định 115/2018 và 124/2021 hiện chỉ quy định mức phạt vài chục triệu đồng cho hành vi quảng cáo sai, không đủ sức răn đe. "Với lợi nhuận khổng lồ từ sản phẩm làm đẹp, giảm cân, mức phạt này chỉ như muối bỏ bể", ông nói.

Luật sư Phát cho rằng đã đến lúc xây dựng tiêu chuẩn bắt buộc đối với người tham gia quảng cáo mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, đặc biệt là người nổi tiếng.

"Họ phải chịu trách nhiệm nếu quảng cáo sai sự thật. Khi luật hóa trách nhiệm, không ai dám đánh đổi uy tín để kiếm tiền bằng mọi giá", ông Phát nhấn mạnh.

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: znews.vn