Đoàn Di Băng và sự nghiệp nghệ thuật "sớm nở chóng tàn", nổi tiếng từ khi lên mạng khoe giàu có

Mới đây, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với 3 bị can, trong đó có doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ (48 tuổi) - chồng Đoàn Di Băng để điều tra làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Hiện tại, thông tin trên trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Bên cạnh đó, nhiều người không khỏi tò mò về cuộc sống của vợ chồng Đoàn Di Băng trước khi vướng ồn ào liên quan đến pháp luật.

Đoàn Di Băng (sinh năm 1990) tại TP HCM. Trước khi nổi tiếng với hình ảnh "nữ đại gia" giàu có, cô từng có khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ.

Năm 2010, Đoàn Di Băng đánh dấu tên tuổi khi đoạt giải bạc trong Giọng hát vàng Ngành du lịch TP HCM lần VI. Nhờ chương trình này, cô có cơ duyên quen biết ca sĩ Lý Hải. Sau đó, cô góp giọng trong nhiều MV ca nhạc của đàn anh như: Chạm vào quá khứ, Gọi tên anh trong đêm, Nhắm mắt em thấy anh,...

Tuy nhiên, hoạt động âm nhạc của Đoàn Di Băng không quá nổi bật. Chỉ sau một thời gian ngắn, cô từ bỏ sự nghiệp ca hát. Nữ doanh nhân từng lên tiếng mong mọi người không gọi mình là ca sĩ: "Tính ra tôi hát được có 3 show, tự thấy dở nên tôi giải nghệ luôn rồi".

Đến năm 2012, Đoàn Di Băng chuyển hướng sang làm doanh nhân sau khi kết hôn với Nguyễn Quốc Vũ. Từ đây, cô thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội, truyền thông vì những phát ngôn, hình ảnh "gây sốc" về cuộc sống giàu có. Cô nhiều lần "gây choáng" khi tiết lộ về những căn biệt thự tiền tỷ do vợ chồng cô sở hữu.

Năm 2021, Đoàn Di Băng thể hiện độ "chịu chi" của mình khi mời nhà thiết kế nội thất nổi tiếng Quách Thái Công để tân trang cho căn dinh thự triệu đô. Cô chia sẻ đã chi khoảng 140 tỷ đồng để làm đẹp ngôi nhà.

Ngoài căn biệt thự trên, nữ doanh nhân cho biết cô sở hữu một căn biệt thự trị giá 22 tỷ đồng khác nằm ở quận 7 (cũ), có diện tích gần 300m2. Căn biệt thự mang tên Hana Yuki's house - ghép từ tên 2 con gái của cô, được ông xã doanh nhân tặng khi mang bầu bé thứ 2.

Vợ chồng Đoàn Di Băng cũng được cho là có một căn biệt thự 6 tầng, có diện tích 150m2, trị giá hơn 10 tỷ đồng ở quận Bình Thạnh (cũ). Chưa hết, nữ doanh nhân tiếp tục mời nhà thiết kế Thái Công thực hiện căn biệt thự hoành tráng có giá 400 tỷ đồng.

Đoàn Di Băng còn khoe sở hữu nhiều siêu xe có giá trị "khủng". Cô từng được ông xã tặng cho chiếc xế hộp 2 tỷ đồng nhân dịp kỷ niệm 3 năm ngày cưới. Sau đó, nữ doanh nhân đã tặng lại cho chồng một chiếc siêu xe trị giá 7 tỷ đồng sau khi cô sinh bé thứ 3.

Năm 2018, vợ chồng Đoàn Di Băng từng mạnh tay chi gần 5 tỷ đồng để mua mẫu xe ô tô được cho là an toàn nhất thế giới để đưa đón các con đi học.

Bên cạnh độ giàu có, Đoàn Di Băng còn gây chú ý khi có nhiều phát ngôn, hành động gây tranh cãi. Trước đó, cô từng nhận "bão" phẫn nộ vì câu nói "Người ta không thích Tết là vì người ta nghèo". Sau đó, nữ doanh nhân phải lên tiếng xin lỗi, giải thích mình chỉ "lỡ lời".

Tháng 4/2025, đoạn clip Đoàn Di Băng quảng cáo kẹo rau củ với phát ngôn "1 viên tương đương 5 kg rau củ quả" được lan truyền rầm rộ, nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Đa số người xem cho rằng cô quảng cáo lố, thổi phồng công dụng của sản phẩm này. Nhiều người thậm chí mong cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ vụ việc, tránh ảnh hưởng đến người tiêu dùng.

Thời gian qua, Đoàn Di Băng và doanh nhân Quốc Vũ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Dù không hoạt động showbiz, vợ chồng nữ doanh nhân thường xuyên góp mặt tại các sự kiện giải trí với tư cách khách mời.

Sau 13 năm chung sống, cặp đôi sinh được 3 cô con gái lần lượt là Linh Đan (Hana), An Nhiên (Yuki) và cô út Bing Bing. Năm 2024, Đoàn Di Băng mang thai lần 4, gây chú ý khi tổ chức tiệc công khai giới tính con rầm rồ. Tuy nhiên, sau đó, cô trải qua cú sốc khi không giữ được con.

