Chồng Đoàn Di Băng kinh doanh gì mà giàu có đến choáng ngợp?

Ngày 5/11, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với 03 bị can gồm Đinh Văn Liên (SN 1981, ngụ phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Thị Tuyến (SN 1982, ngụ phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Quốc Vũ (SN 1978, ngụ phường Tân Thuận, TPHCM) để điều tra làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai. Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước khi bị bắt giữ, doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ là người đại diện theo pháp luật kiêm chủ sở hữu Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ bị bắt giữ

Theo thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group được thành lập năm 2021, ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Công ty này còn hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác, bao gồm sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa và các chế phẩm vệ sinh, kinh doanh bán buôn thực phẩm, đồ uống, bán lẻ thực phẩm, thuốc, dụng cụ y tế và mỹ phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh.

Thông tin về doanh nghiệp Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group (Ảnh chụp màn hình).

VB Group chính là pháp nhân sở hữu thương hiệu mỹ phẩm Hanayuki. Trên trang web chính thức, công ty này đang phân phối nhiều dòng sản phẩm chăm sóc cá nhân và làm đẹp như sữa rửa mặt, kem chống nắng, kem đánh răng và dung dịch vệ sinh... giá bán dao động từ 200.000-600.000 đồng.

Người đại diện theo pháp luật kiêm chủ sở hữu Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group là ông Nguyễn Quốc Vũ (SN 1978) - chồng ca sĩ Đoàn Di Băng. Sự nổi tiếng của Đoàn Di Băng trên mạng xã hội đã khiến các vụ việc liên quan đến sản phẩm Hanayuki nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người tiêu dùng.

Ngoài VB Group, ông Nguyễn Quốc Vũ từng là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Universal và Doanh nghiệp tư nhân Thế giới Steak. Hiện cả 2 doanh nghiệp này đều đã ngừng hoạt động.

Ông Nguyễn Quốc Vũ từng được giới thiệu là quản lý cấp cao, gia nhập công ty đa cấp đời đầu là Công ty TNHH Thương mại Lô Hội từ năm 2004. Cặp đôi này cũng từng xuất hiện tại nhiều sự kiện của công ty trong giai đoạn 2016-2017.

Tuy nhiên, tháng 1/2025, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thương mại Lô Hội hết hiệu lực.

Nhà sản xuất nhiều lần thay đổi pháp lý và tăng vốn

Về phía nhà sản xuất loại dầu gội bị thu hồi, theo thông tin trên Tạp chí điện tử Tri thức Trực tuyến, CTCP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai tiền thân là Công ty TNHH E.B.C Mỹ phẩm Giang Điền, thành lập từ tháng 11/2014, chuyên sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa và chế phẩm vệ sinh.

Ban đầu, doanh nghiệp có vốn điều lệ 2 tỷ đồng với hai cổ đông gồm ông Bùi Minh Đăng góp 980 triệu đồng (chiếm 49% vốn) và ông Đinh Văn Liên góp 1,02 tỷ đồng (chiếm 51%). Ông Đăng cũng là Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Qua các lần đổi tên vào năm 2017 và 2021, đến tháng 1/2025, công ty chính thức chuyển đổi loại hình sang CTCP và lấy tên như hiện nay. Tổng giám đốc hiện tại là bà Nguyễn Thị Kim Phượng.

Vốn điều lệ hiện tại của công ty là 60 tỷ đồng , trong đó cổ đông lớn nhất là CTCP Tập đoàn Y dược EBC góp 59,1 tỷ đồng (chiếm 98,5% vốn), còn lại 2 cá nhân Vương Thanh Long góp 600 triệu đồng (1% vốn) và Phạm Minh Đức góp 300 triệu đồng (0,5% vốn).

Doanh nghiệp này cũng trải qua nhiều lần thay đổi người đại diện pháp luật trước khi ổn định cơ cấu hiện tại.

