CLIP: Công an khám xét Công ty Thành Bưởi

Trưa 10-11, Công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện lệnh khám xét trụ sở chính Công ty TNHH Thành Bưởi (Công ty Thành Bưởi) tại số 266 - 272 Lê Hồng Phong, phường 4, quận 5 (TP HCM).

Công an tỉnh Đồng Nai khám xét trụ sở Công ty Thành Bưởi ở quận 5, TP HCM

Trước đó, công an bắt tạm giam ông Lê Dương (con trai ông Lê Đức Thành, Giám đốc Công ty Thành Bưởi). Việc tạm giam ông Lê Dương liên quan đến vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" xảy ra ngày 30-9 tại Km 48 Quốc lộ 20, ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Việc khám xét kết thúc lúc 13 giờ 10 ngày 10-11

Lúc 13 giờ 10, công an đã thực hiện xong việc khám xét.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, việc khám xét có sự tham gia của đại diện VKSND, Thanh tra Giao thông TP HCM, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động.

