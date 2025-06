CLB Thép xanh Nam Định báo tin vui đến người hâm mộ trận gặp Hà Tĩnh

CLB Nam Định tặng vé người hâm mộ trận gặp Hà Tĩnh.



CLB Thép xanh Nam Định quyết định phát vé miễn phí cho cổ động viên ở trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, diễn ra lúc 17h ngày 22/6. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của đội bóng thành Nam trong mùa giải này.

CLB Thép xanh Nam Định thông báo: "Giành được chức vô địch đã khó, bảo vệ thành công chức vô địch còn khó hơn. Nhưng chúng ta đã cùng nhau làm được.

Vòng 26, CLB Thép xanh Nam Định tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân vận động Thiên Trường lúc 17h ngày 22/6. Sau trận đấu này, chúng ta sẽ cùng nhau nâng cao chiếc cúp vô địch danh giá. Đây cũng chính là 1 món quà tuyệt vời nhất kỷ niệm 60 năm thành lập đội bóng.

Trong hành trình đến ngôi vị số 1 của CLB Thép xanh Nam Định, công lao của người hâm mộ là vô cùng to lớn. Để tri ân, Tập đoàn Xuân Thiện và câu lạc bộ Thép xanh Nam Định xin kính tặng vé miễn phí trận đấu ngày 22/6. Vé sẽ được phát tại các cửa vào A5, A6, B, C và D. Câu lạc bộ lưu ý không phát vé tại cửa VIP và các cửa A1, A2, A3, A4 để đảm bảo lối đi cho công tác tổ chức.

Việc phát vé thay vì mở cửa tự do nhằm kiểm soát số lượng khán giả, tránh tình trạng quá tải và đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu. Câu lạc bộ mong nhận được sự thông cảm từ phía người hâm mộ".

Vé sẽ được phát bắt đầu từ 14h30. Cổ động viên nhận vé xong sẽ vào sân ngay. Hình thức này nhằm ngăn chặn tình trạng "phe vé" như từng xảy ra trước đây.

Câu lạc bộ Thép xanh Nam Định sẽ chính thức được Ban tổ chức trao cúp vô địch tại vòng 26, khi tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC trên sân nhà Thiên Trường vào lúc 17h ngày 22/6.

Lúc này, 1 trong 3 đội chắc chắn sẽ phải chia tay V-League: Quảng Nam FC (25 điểm), SHB.Đà Nẵng (22 điểm) và Quy Nhơn Bình Định (21 điểm).

Trong 3 đội này, Quảng Nam nắm nhiều lợi thế nhất để trụ hạng. Bởi ở lượt cuối, Quảng Nam gặp CLB Hoàng Anh Gia Lai, đội đã hết mục tiêu. Chỉ cần không thua, hoặc thậm chí là thua với tỷ số không quá đậm, Quảng Nam sẽ chính thức ở lại V-League.

SHB Đà Nẵng, từ vị trí cuối bảng trong nhiều vòng đấu, đã bứt phá mạnh mẽ, đẩy Quy Nhơn Bình Định xuống chót bảng. Tại lượt trận cuối, đội bóng sẽ gặp Sông Lam Nghệ An - đội đã trụ hạng sau vòng 25. Trong khi đó, Quy Nhơn Bình Định tiếp đón CLB Hà Nội, đội bóng cũng đã chính thức giành ngôi á quân.

Nhiều khả năng, vị trí chót bảng đồng nghĩa với suất xuống hạng trực tiếp sẽ thuộc về Quy Nhơn Bình Định hoặc SHB.Đà Nẵng.

Tác giả: Tâm Tâm

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại